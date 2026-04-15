株式会社ロフトでは、ハンディファンを渋谷ロフト、銀座ロフトほか全国のロフトおよびロフトネットストアにて順次拡大展開中。ロフトの2025年夏季のハンディファン売上高は前年比110％と伸長し、年々需要が高まっている。猛暑が予想されるうえ、昨夏の好調な売上に応え、同社では早期展開を決定。コンパクトサイズを中心に売れ筋のペルチェ式を拡充し、大風量タイプやナトリウムイオン電池を搭載した新モデルなど、種類豊富に取り