店員のこの一言から、ポイントの壮大な試算が始まった！【漫画】本編を読むキャッシュレス決済や高還元カードが当たり前になった現代。それでもレジで必ず聞かれる「ポイントカードはお持ちですか？」という一言に、少しうんざりしている人も多いはずだ。そんな“あるある”をシュールなギャグに昇華したのが、伊東(@ito_44_3)さんの作品「ポイントカードはお持ちですか？」である。何気ないやり取りが、思わぬ方向へ転がっていく