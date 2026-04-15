「ポイントカード作りますか」を断ると店員が「ベンツ買えますよ」!?まさかの壮大すぎるプレゼンが始まった！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
キャッシュレス決済や高還元カードが当たり前になった現代。それでもレジで必ず聞かれる「ポイントカードはお持ちですか？」という一言に、少しうんざりしている人も多いはずだ。そんな“あるある”をシュールなギャグに昇華したのが、伊東(@ito_44_3)さんの作品「ポイントカードはお持ちですか？」である。何気ないやり取りが、思わぬ方向へ転がっていく。
スーパーで買い物を終えたあと、「ポイントカードをお作りしますか？」と聞かれ、「いいです」と断る。ここまではよくあるやり取りだ。しかし、話はここで終わらない。なぜか店員は食い下がり、「毎月いくらくらい買い物をしますか？」と質問を重ねてくる。1万円ほどと答えると、そこから突如として計算がスタートする。
■月100円、年1200円…そしてなぜかベンツへ
100円で1ポイントという前提で計算すると、月に100円分、年間で1200円分のポイントが貯まることになる。「ポイントで買える物もある」と続けた店員は、なぜか視線の先にある高級車を指し、「たとえば、あそこにあるベンツ」と言い出す。いわゆる「タバコを我慢すればベンツが買えた」という有名な話のパロディであり、日常のレジが一気に壮大なスケールへと跳ね上がる瞬間だ。
■◯◯年後にベンツ!? ツッコミ不可避のオチが炸裂
ポイントは確かに貯まる。気づけば数千円分になることもあるだろう。しかし、このペースでベンツを目指すとどうなるのか。答えは「約8300年」。もはや誰が受け取るのかもわからないスケール感に、思わず「いや長すぎる！」とツッコミたくなる。真面目な計算と突拍子もない結論のギャップが、この作品の魅力だ。
■毎日投稿が生むシュールな笑いと読者の反応
伊東さんはXで毎日投稿を続けており、「ルーチンにすることで計画的に作業ができるので、今後とも大切にしていきたいと思っています」と語る。「Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！」とコメントしている。日常の“ちょっとした違和感”を切り取るそのセンスは、一度読むとクセになる。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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