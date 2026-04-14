入社して2カ月、月2台のノルマどころかまだ1台も売れていないカーディーラー。仕事は一生懸命だが、お客さんが見えていない販売の苦悩を描く、みこまる( @micomalu )さんの『田端、明日は売るつもり！』を紹介する。本作は、WEB漫画賞「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞だ。【漫画】本編を読む■軽トラに乗ってきたお客さんを「購入する気がない」と判断「田端、明日は売るつもり！」第2話03「田端、明日は売るつもり