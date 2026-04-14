軽トラに乗ってきたお客さん！泥だらけの農作業の服を見て「購入する気がない」と試乗を無視したら、同僚が3台契約を取ってきた!?【作者に聞く】
入社して2カ月、月2台のノルマどころかまだ1台も売れていないカーディーラー。仕事は一生懸命だが、お客さんが見えていない販売の苦悩を描く、みこまる( @micomalu )さんの『田端、明日は売るつもり！』を紹介する。本作は、WEB漫画賞「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞だ。
【漫画】本編を読む
■軽トラに乗ってきたお客さんを「購入する気がない」と判断
制作にあたっては「アンケートを取らせてもらった」という漫画家のみこまるさん。「エピソードを聞いて、日々さまざまな場面に出くわしているのだなぁ、と実感しました。もちろんいい話だけじゃなくて、困ったお客さんやトラブル話もたくさんありましたが、お客さんの数だけいろいろなエピソードがあっておもしろいなと思いました」と話す。
主人公は、カーディーラーの新人営業マン・田端。入社してまだ1台も車が売れていないのは、彼1人。売りたいという気持ちが先行して、肝心の「お客様の心」をつかめていなかった。人生のなかでも高い買い物である「車」。コストが高いからこそ時間や手間、多くの人が関わってドラマが生まれる。
第3話の農作業用の軽トラで試乗にきたお客さんの話は、実話のエピソードを参考にしているという。「これは取材先の店長のエピソードでした。軽トラのおじいさんは見た目とは裏腹にそれはそれは豪邸にお住まいだったそうです」。
農家のおじいさんにしか見えなかった田端は、忙しさを理由に試乗を同僚に頼んだ。すると、先入観なしに接客をした同僚は3台の契約を取ることができたという。車1台を売るために「仕事とは何か？」「売るとは何か？」を学んでいく姿は、日々奮闘する営業マンも吸収できるものが多いのではないだろうか？「1カ月毎の連載だったので、時間が空いても初めて見る人でも楽しめるように毎回読み切りのようにしました」1話ずつエピソードを変えながら少しづつ成長していく田島。ぜひ、漫画を一読してみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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■軽トラに乗ってきたお客さんを「購入する気がない」と判断
制作にあたっては「アンケートを取らせてもらった」という漫画家のみこまるさん。「エピソードを聞いて、日々さまざまな場面に出くわしているのだなぁ、と実感しました。もちろんいい話だけじゃなくて、困ったお客さんやトラブル話もたくさんありましたが、お客さんの数だけいろいろなエピソードがあっておもしろいなと思いました」と話す。
主人公は、カーディーラーの新人営業マン・田端。入社してまだ1台も車が売れていないのは、彼1人。売りたいという気持ちが先行して、肝心の「お客様の心」をつかめていなかった。人生のなかでも高い買い物である「車」。コストが高いからこそ時間や手間、多くの人が関わってドラマが生まれる。
第3話の農作業用の軽トラで試乗にきたお客さんの話は、実話のエピソードを参考にしているという。「これは取材先の店長のエピソードでした。軽トラのおじいさんは見た目とは裏腹にそれはそれは豪邸にお住まいだったそうです」。
農家のおじいさんにしか見えなかった田端は、忙しさを理由に試乗を同僚に頼んだ。すると、先入観なしに接客をした同僚は3台の契約を取ることができたという。車1台を売るために「仕事とは何か？」「売るとは何か？」を学んでいく姿は、日々奮闘する営業マンも吸収できるものが多いのではないだろうか？「1カ月毎の連載だったので、時間が空いても初めて見る人でも楽しめるように毎回読み切りのようにしました」1話ずつエピソードを変えながら少しづつ成長していく田島。ぜひ、漫画を一読してみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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