軽トラに乗ってきたお客さん！泥だらけの農作業の服を見て「購入する気がない」と試乗を無視したら、同僚が3台契約を取ってきた!?【作者に聞く】

軽トラに乗ってきたお客さん！泥だらけの農作業の服を見て「購入する気がない」と試乗を無視したら、同僚が3台契約を取ってきた!?【作者に聞く】