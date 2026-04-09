「ユーレイってさ、見えるヤツはよ、優しいんだよな」とある男が言った。隣にいた“若い女”はその発言の意図をはかりかね、「やさしい？」と聞き返す。すると男は持論を展開しはじめた。男はなぜ幽霊が見える人はやさしいと考えているのか…？彼の発言の意図が気になる滑り出しである。【漫画】本編を読むやさぐれた男が幽霊についての持論を語り始めた男は「ああ、だってよ、逆に考えてみ？」と続ける。“若い女”は男の話にそっ