2026年3月28日、お台場海浜公園(東京都港区お台場)に新たなランドマーク「東京アクアシンフォニー」が誕生し、華やかなパフォーマンスが幕を開けた。高さ150メートルという世界最大級のスケールを誇るこの噴水は、スタート初日から多くの観客を圧倒。レインボーブリッジや東京タワーをバックに繰り広げられる、最新エンターテインメントの幕開けに期待が高まっている。【写真】桜カラーを散りばめ、桜が舞い散る情景を光で表現「SA