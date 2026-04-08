新名所誕生でお台場の夜がもっとロマンティックに！世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」が話題
2026年3月28日、お台場海浜公園(東京都港区お台場)に新たなランドマーク「東京アクアシンフォニー」が誕生し、華やかなパフォーマンスが幕を開けた。高さ150メートルという世界最大級のスケールを誇るこの噴水は、スタート初日から多くの観客を圧倒。レインボーブリッジや東京タワーをバックに繰り広げられる、最新エンターテインメントの幕開けに期待が高まっている。
【写真】桜カラーを散りばめ、桜が舞い散る情景を光で表現「SAKURA FUBUKI」のショー
■ビル50階分に相当する迫力！都の花「サクラ」をイメージした水の芸術
東京アクアシンフォニーの最大の特徴は、何といってもその巨大なスケール感だ。最大噴き上げ高さは約150メートルに達し、これはビル約40〜50階分に相当する。さらに、東京都の花である「ソメイヨシノ」をモチーフにしたデザインが採用されており、幅は約250メートルという広大な範囲にわたって、まるで桜が舞い散るような繊細かつダイナミックな水の造形を楽しむことができる。
昼間の明るい時間帯もいいが、やはりおすすめは夜の回だ。最新のLED技術を駆使し、音楽に合わせて水柱が色鮮やかに舞い踊る噴水ショーは、お台場の夜をよりいっそうドラマチックに変貌させる。青や金、ピンクなど、楽曲のムードに合わせて色が刻々と変化し、水面に反射する光が幻想的なムードを演出。お台場海浜公園のデッキからはもちろん、周辺のレストランやホテルからも、食事を楽しみながらこの絶景を眺めることが可能だ。
毎日11時〜21時までの間、1日10回ほど予定されており、おでかけの予定に組み込みやすいのもうれしいポイント。春の訪れとともにスタートした「東京アクアシンフォニー」へ、家族や友人、大切な人との思い出作りに、東京の新しい感動を体験しに足を運んでみよう。
東京アクアシンフォニー
会場：お台場海浜公園
住所：東京都港区台場1-4
上演時間：11時〜21時の間で1日10回程度(1回10分程度)
料金：観覧無料
交通アクセス：ゆりかもめ・お台場海浜公園駅または台場駅より徒歩約3分、りんかい線東京テレポート駅より徒歩約10分
取材・文＝水島彩恵
※強風により、演出内容を一部変更する可能性があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】桜カラーを散りばめ、桜が舞い散る情景を光で表現「SAKURA FUBUKI」のショー
東京アクアシンフォニーの最大の特徴は、何といってもその巨大なスケール感だ。最大噴き上げ高さは約150メートルに達し、これはビル約40〜50階分に相当する。さらに、東京都の花である「ソメイヨシノ」をモチーフにしたデザインが採用されており、幅は約250メートルという広大な範囲にわたって、まるで桜が舞い散るような繊細かつダイナミックな水の造形を楽しむことができる。
昼間の明るい時間帯もいいが、やはりおすすめは夜の回だ。最新のLED技術を駆使し、音楽に合わせて水柱が色鮮やかに舞い踊る噴水ショーは、お台場の夜をよりいっそうドラマチックに変貌させる。青や金、ピンクなど、楽曲のムードに合わせて色が刻々と変化し、水面に反射する光が幻想的なムードを演出。お台場海浜公園のデッキからはもちろん、周辺のレストランやホテルからも、食事を楽しみながらこの絶景を眺めることが可能だ。
毎日11時〜21時までの間、1日10回ほど予定されており、おでかけの予定に組み込みやすいのもうれしいポイント。春の訪れとともにスタートした「東京アクアシンフォニー」へ、家族や友人、大切な人との思い出作りに、東京の新しい感動を体験しに足を運んでみよう。
東京アクアシンフォニー
会場：お台場海浜公園
住所：東京都港区台場1-4
上演時間：11時〜21時の間で1日10回程度(1回10分程度)
料金：観覧無料
交通アクセス：ゆりかもめ・お台場海浜公園駅または台場駅より徒歩約3分、りんかい線東京テレポート駅より徒歩約10分
取材・文＝水島彩恵
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