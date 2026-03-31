母からのメッセージ【漫画】本編を読む自分の母親が亡くなるのは何十年も先のことだと思っていた。そんな母親が、突然の他界。まだ現実を受け止められないでいたところ、携帯に一通のお知らせが届く。それは、間違いなく母からのもので――？村松イオリ(@IORI_bluebird)さんが体験した実話「母からのメッセージ」を紹介するとともに話を聞く。■世の中にはこのような不思議なことが稀に起きる。母からのメッセージ01母からのメッセ