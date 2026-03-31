クーラーをつけずに熱中症になった100歳のおばあちゃん【漫画】本編を読む戦争や震災、夫との死別、シングルマザーを経て100歳までポジティブに生き抜いた“最強おばあ”エピソードを描く、きよまろ(@sobomiyako98)さんの『祖母・みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』を紹介する。■クーラーは贅沢？電気代より優先すべきものとは『祖母みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』おもな登場人物『祖母みや子100歳〜年を