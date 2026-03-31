東京・上野公園。春の柔らかな空気を切り裂くように、国立科学博物館にヤバい奴らが集結している。2026年3月14日に開幕した特別展「超危険生物展〜科学で挑む生き物の本気」。【画像】危険生物がずらりと並ぶスリル満載の展示！体験レポートを見る会場エントランスの様子ただの動物展示と思うなかれ。ここは、生き物たちが過酷な自然を生き抜くために研ぎ澄ませた驚異の能力「必殺技」を、科学の視点から丸裸にする禁断の研究所。