もはや恐怖のテーマパーク!?上野の科博「超危険生物展」で味わう極上のスリルとワクワク体験
東京・上野公園。春の柔らかな空気を切り裂くように、国立科学博物館にヤバい奴らが集結している。2026年3月14日に開幕した特別展「超危険生物展〜科学で挑む生き物の本気」。
【画像】危険生物がずらりと並ぶスリル満載の展示！体験レポートを見る
ただの動物展示と思うなかれ。ここは、生き物たちが過酷な自然を生き抜くために研ぎ澄ませた驚異の能力「必殺技」を、科学の視点から丸裸にする禁断の研究所。プレス内覧会に潜入してみると、そこには恐怖とワクワクが交差する、圧倒的なエンタメ空間が広がっていた。
■「まるでアトラクション！」麒麟・川島明さんも絶賛する本気すぎる展示空間
まずは報道発表会。本展のアンバサダーであり、音声ガイドナビゲーターも務める麒麟・川島明さんと、総合監修者である国立科学博物館の川田伸一郎研究主幹が登壇。2人の熱いトークから、すでに会場の温度は急上昇。
川田主幹は「子どものころ、危険生物というものは怖い反面、ドキドキする、かっこいい憧れといったイメージがあり、そういった思いを持ちながら育ってきた」と語る。長年の研究や最新技術を駆使し、ゾウの鼻のパワーの仕組みなどを徹底解剖。「このワクワク感が、子どもたちの動物学の入口になってくれたらうれしい」という言葉に、生き物への深い愛と温かな親心がにじむ。
一方、5歳になったばかりの息子さんが毒を持っている生物にものすごく興味を持っているという川島さんは、本展のオファーに「運命的なものを感じた」とニッコリ。一足先に展示を体験し「まるでアトラクション！エリア別に研究室のような世界観で構成されていて、奥に進むにつれて没入感が増していく」と大興奮の様子。特にキリンの強烈な首振り攻撃(ネッキング)の映像には衝撃を受けたようで、「気軽に『麒麟です』なんて言うのが申し訳なくなった」と会場の笑いを誘う場面も。
「自分の武器は何か、人を思いやる心など、人間には人間にしかない武器が見つかるかもしれない」。そんな川島さんのすてきなメッセージを胸に、いざ、危険生物研究所の内部へ！ちなみに、川島さんの美声で没入感をさらに高めてくれる音声ガイド(1台650円)はマストアイテムだ。
■逃げ場なしの一撃必殺！物理攻撃に特化したヤバすぎる猛者たち
会場は2つのエリア、8つのラボ(研究室)で構成されている。前半の「エリアA 肉弾攻撃系危険生物」は、己の肉体を武器にするパワー系の猛者たちが大集結。
もし森の中で巨大な生物に出合ったら。鋭い牙や硬い突起で襲われたら。痛い、苦しい、命を落とすかもしれない……。発達した脳を持つ我々人間にとって、肉弾攻撃で襲いかかってくる「力あるもの」は本能的な恐怖の対象だ。そんな物理的ダメージへの恐怖をビンビンに刺激してくる4つのラボが展開されている。
ラボ1：パワーファイター型
強くなるための最もシンプルで身も蓋もない手段、それは「でかくなること」だ。体重は体長の3乗に比例するため、サイズが増せば想像以上にパワーは増加する。
真っ先に目に飛び込んでくるのは、地上最大の動物・アフリカゾウの巨大な全身骨格。彼らの最大の切り札は、長さ2メートル、重さ150キログラムにも達する「鼻」だ。骨は一切なく、なんと人間の全身に相当する約9万もの筋束がびっしりと詰まっている。最新の3Dホログラムや断面標本を通して、内部の体液量で圧力を調節する「油圧システム」の秘密が解き明かされる。卵をつまむような繊細な動きから、強烈な打撃までこなす万能兵器だ。
ほかにも、足元を這うようなオオアナコンダの剥製や、「世界一危険な鳥」ヒクイドリ、そして川島さんを震え上がらせたキリンの頭部剥製も並び、巨大生物たちが放つ圧倒的な「圧」にすくみ上がる空間だ。
ラボ2：キラーバイト型
武器を持たない人間にも備わっている共通の必殺技、それが「かみつき」だ。意外にも咬む力は、体を使って出せる最大の力なのだとか。最も硬いエナメル質で覆われた歯と、蝶番状の顎を使い、「一番強い力で、一番硬い物質で挟む」のが本質だという。
そんな「かみつき」のプロフェッショナルな猛獣たちがズラリと並ぶ中、圧倒的な存在感を放つのが日本初公開となるイリエワニの実寸大レプリカ、“ロロン”だ。全長6.17メートル、体重1075キログラム！ギネス世界記録に認定されたというその巨体は、目の前に立つと思わず後ずさりしてしまうほど。カメの甲羅をも砕く恐るべき咬合力を持ち、時に「人食いワニ」として恐れられるイリエワニ。このロロンという名前、実はフィリピンでの巨大ワニ捕獲活動中に命を落としたベテランハンターの名にちなんでつけられたというから、そのバックストーリーにも胸がざわつく。獲物に素早く食らいつき、体を回転させてねじ切る必殺技「デスロール」の映像解説はトラウマ級の迫力だ。
さらに、側頭筋や咬筋といった顎の筋肉がどう強大な力を生むのかに迫る展示や、「咬む力No.1の生物とは？」という恐ろしい謎解きもあり、ライオンやホホジロザメの剥製とともに、背筋がヒヤッとする体験が連続する。
ラボ3：武装型
肉食動物の鋭い牙から身を守るため、草食獣が編み出した究極の防御、それが「武装」だ。身を守るためにはまず体を硬くする必要があり、そこで彼らが利用したのが、我々の髪や爪と同じ成分である「ケラチン」を分厚く重ねることだった。鋭い角や爪、トゲ、ハサミ、ハンマー、さらにはノコギリまで！
巨大な角を持つヘラジカの剥製や、堅牢な鎧のようなクロサイの全身骨格が立ち並ぶ。ここで思わず足を止めてしまうのが、「サイのツノの秘密」だ。なんとサイのツノには骨が一切含まれておらず、ケラチンでできた毛の束がギュッと密に固まった「けづの(毛角)」なのだ！展示では、ウマの尻尾の毛を固めてサイのツノの模造品を作ってしまったというマニアックな研究まで紹介されており、自然の神秘と科学者の執念に思わずニヤリとしてしまう。
他にも、毛を太く進化させたヤマアラシの鋭い針や、吻(ふん)が文字通りノコギリのようになっているオオノコギリエイの剥製など、生き残るためだけに最適化された異形の造形美に圧倒される空間だ。
ラボ4：大群型
ザワザワ……。部屋の隅の粘着ワナを片付けようと中をのぞいたら、大量の「それ」がひしめき合っている。想像するだけで鳥肌が立つような光景だ。一匹一匹は小さくても、統率された大群は本能的な恐怖を呼び覚ます最強の脅威となる。
例えばピラニアナッテリー。鋭く尖った三角形の歯で獲物をかみ切る彼らの必殺技は、なんと「愛の咬みちぎり」。実は臆病な魚なのだが、卵を守る親は近づく者に容赦なく襲いかかるというからギャップが恐ろしい。
そして目玉は、アフリカの生態系の頂点に君臨するサスライアリ。必殺技「デス・マーチ(死の行軍)」の名が示す通り、2000万〜5000万匹というケタ違いの大群で移動し、トカゲから、時には動けない人間までをも鋭い大顎で数分のうちにバラバラにして運び去ってしまう。そんな最恐軍団を産み落とす女王アリの標本が、なんと日本初展示！丸山宗利准教授(九州大学)と島田拓さんがケニアでの密着取材の末にようやく遭遇した激レア標本だ。ハチ目最大級というその姿はまさに神々しく、ガラス越しでも放たれる底知れぬオーラにただただ圧倒されてしまう。
■毒！ガス！電撃！見えない脅威が襲いかかる「エリアB」
後半は、人間には到底真似できない特殊能力を持つ「エリアB 特殊攻撃系危険生物」へ。
体が小さい最大の利点、それは繁殖サイクルが短く、進化のスピードが圧倒的に速いことだ。このすさまじい進化のスピードこそが、驚異的な特殊能力の源。果てしない時間をかけて体内の環境を変化させ、トリッキーな攻撃手段を獲得した生物たち。我々の能力をはるかに超える彼らの姿はまさに「危険だ！」。物理攻撃とは違う、見えない脅威が牙を剥く4つのラボへ足を踏み入れる。
ラボ5：猛毒型
続くラボ5で待ち受けるのは「毒」だ。生き物の正常な生命活動を乱す生理活性物質。世界にはなんと25万種以上の有毒生物が存在し、それらは少なくとも8つの動物門で100回以上の系統に進化してきたというから驚きだ。まさに、この世は毒だらけである。
ここでは、その猛毒のバリエーションに圧倒される。まずは毒ヘビの代表格、キングコブラ。最大5メートルを超える巨体を持ち上げ、長い攻撃距離から繰出す必殺技は「毒の牙」。そして水辺に潜むヤマカガシは、敵に襲われると首の皮膚から毒液を飛ばす「危険な首飾り」で対抗する。その毒の強さは0.27ミリグラム・パー・キログラムと、キングコブラの1.28ミリグラム・パー・キログラムを凌ぐ数値だ。
さらに驚くのが哺乳類のカモノハシ。アヒルのような嘴を持つ愛らしい姿とは裏腹に、オスの後ろ脚には「毒トゲキック」という必殺技が！刺された瞬間、焼いた釘を刺されたような激痛が数日も続くというから恐ろしい。他にも、鉄分を含んだ鋸状の歯で獲物を切り裂き毒を流し込むコモドオオトカゲの「毒の唾液」や、日本で最も人命被害の多い「雑木林の集団刺客」オオスズメバチの巨大な巣まで展示。科学の力で解析された毒のメカニズムを知れば知るほど、生命の多様な生存戦略に背筋が凍る。
ラボ6：化学攻撃型
生き物の体内で行われるさまざまな化学反応を、文字通り「武器」へと昇華させた生物たちが集結するラボ6。戦いには手段を選ばないと言わんばかりの、なりふり構わぬ化学兵器の数々に度肝を抜かれる。
筆頭は、日本で一番かっこいいゴミムシの仲間、ミイデラゴミムシ。別名「へっぴり虫」と親しまれているが、その実態は極めて危険。お尻にある貯蔵室で化学反応を起こし、100度もの高圧ガスを吹き付ける必殺技「100度の高圧オナラ」を放つ。プシュッ！という小さな音を立てて噴射されるガスはベンゾキノンを含み、なんと最高29連発も可能というから驚きだ。ウシガエルに食べられても口の中でガス爆発を起こして吐き出させるという映像展示は、まさに執念の勝利。
他にも、肛門付近の腺からクマをも退散させるほどの激臭液を噴射するシマスカンクや、うっかり触れると洗濯物まで台無しにするカメムシなど、五感を直接攻撃する「化学の脅威」に圧倒される。
ラボ7：電撃型
まともに家庭用コンセント(100ボルト)の電撃を食らうと、30秒ほどは床に倒れて身動きが取れなくなってしまうという。だが、ラボ7に待ち受ける魚たちは、その数倍の電力で攻撃してくるスゴ技の持ち主たちだ。
目玉はやはりデンキウナギ。見た目はウナギのようだが、実はナマズに近い仲間で、最大約850ボルトという全生物中で最強の電圧を誇る必殺技「最強電圧攻撃」を放つ。驚くべきは、その発電器官が体全体の7割を占めていること！電気を通しにくい淡水でも、川に入った馬や人間を死にいたらしめるほどの威力があるという。
一方、日本の海にも生息するシビレエイ。発電電圧は約19ボルトと一見低く感じるが、実は8アンペアという強力な電流を流す必殺技「強力電流攻撃」を持っており、人間が即ショック死するほどの衝撃を与えることができるのだ。その秘密は、ハチの巣状に並んだ「発電柱」という特殊な構造にある。海水は淡水の何百倍も電気を通しやすいため、この低電圧・強電流という戦略が海では絶大な威力を発揮する。
また、本展では最新の「CUBIC法」という透明化技術を用いて、発電器官を立体的に観察できる新しい透明標本も初公開。生き物の内面から魅せる形態のおもしろさと、ビリビリと痺れるような科学の進歩を同時に体感できるエリアだ。
ラボ8：吸血型
最後に待ち構えるのは、静かに、だが確実に我々の体を内側から変えてしまう吸血生物たち。ここで衝撃の事実が突きつけられる。
人身被害という観点では、ヒト以外で最も危険な動物は吸血性の「蚊」だというのだ。彼らが血を吸うこと自体が怖いのではない。吸血の真の恐ろしさは、媒介する感染症によって深刻な体調の変化をもたらすことにある。医療機関の記録によれば、病気の半数以上は生物由来の感染症だというから、その脅威の重みに背筋が寒くなる。
代表格として展示されているのはナミチスイコウモリ。鋭い歯が並ぶ頭骨とともに紹介される必殺技は「リアルバンパイア・アタック」。彼らもまた狂犬病の媒介者として知られ、噛まれることで死にいたる事故も報告されている。しかし、その恐ろしい一面を知った後に紹介される彼らの「素顔」には驚かされるはずだ。実はナミチスイコウモリは非常に社会性が高く、十分な血を得られなかった仲間に、自分が摂取した血液を吐き戻して分け与える習性がある。しかも、以前自分に分け与えてくれた個体を優先して「お返し」をするというのだ。意外と義理堅い一面を知ると、恐怖の対象がどこか人間味を帯びて見える不思議な感覚を味わえる。他にも皮膚に食い込むマダニの拡大模型など、身近に潜む「静かなる必殺技」に警鐘を鳴らすエリアだ。
■リアルな息遣いにドキッ！第2会場の特設エリア
8つのラボを抜け、少し移動した先にある「第2会場」。ここには、これまでの興奮をさらに一段階引き上げる2つの「特設エリア」が待ち構えている。
まずは「生体研究ゾーン」。ここでは危険生物たちの「生の息遣い」に触れることができる。東京湾に潜む身近な海の生物が悠々と泳ぐ「Don't touch pool(ドント・タッチ・プール)」をはじめ、かつて日本で蝗害(こうがい)を引き起こしたトノサマバッタの群生相、そして猛毒を持つサシハリアリ(パラポネラ)の生々しい営巣風景まで。生きた姿を観察し、微細な動きや独特の存在感を目の当たりにすれば、単なる恐怖の対象だった彼らも、過酷な自然を懸命に生き抜く「同じ地球の仲間」であることに気づかされるはずだ。「正しく知り、正しく恐れ、尊重する」。その先に見える生命の営みが、静かに胸を打つ。
もう一つの「応用研究ゾーン」は、ガラリと視点を変えた「バイオミメティクス(生物模倣技術)」の世界。危険生物たちの必殺技は、果てしない年月をかけて研ぎ澄まされた究極の「生存戦略」の結晶だ。その優れた能力を精密に解析し、模倣することで、人間の医療や産業に革命を起こそうとする最前線の試みが紹介されている。これまで「脅威」として遠ざけられてきた能力が、人類の未来を支える「革新的な技術」へと変換されていくプロセスは、まさに目からウロコ！
■物欲刺激されまくり！ヤバかわいいオリジナルグッズ
展示の熱狂から冷めやらぬまま特設ショップへ足を踏み入れると、そこは物欲の危険地帯。
監修者イチオシの「ミイデラゴミムシ」のぬいぐるみは、なんとフワッフワなボディのおしりに鳴き笛入り。「へっぴり」攻撃を音で再現できるというマニアックな仕様がたまらない。後ろに引っ張って離すと猛ダッシュする「突進サイ・突進サメ」など、危険生物たちが愛らしい姿に変身している。
さらに、人気アーティストの長場雄さん、高木耕一郎さんが本展のために描き下ろしたアートワークを使ったTシャツやジムサックなど、ここでしか手に入らないお宝アイテムがズラリ。
極めつきは異色のコラボグッズ。平成仮面ライダー「仮面ライダーオーズ／OOO」のタトバコンボをモチーフにしたトートバッグ(3月下旬販売予定)や、人気カードゲーム「デュエル・マスターズ」の限定コラボスリーブ(4月7日(火)〜販売予定、条件クリアでプロモカードも！)など、カルチャーの垣根を超えた激アツなラインアップに財布の紐が緩みっぱなし。
単なる生き物展示の枠を超え、最新の科学とエンタメが見事に融合した特別展「超危険生物展」。恐怖の先にある生き物たちの「本気(必殺技)」を知りに、上野の森へ出かけてみよう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文・撮影＝北村康行
【画像】危険生物がずらりと並ぶスリル満載の展示！体験レポートを見る
ただの動物展示と思うなかれ。ここは、生き物たちが過酷な自然を生き抜くために研ぎ澄ませた驚異の能力「必殺技」を、科学の視点から丸裸にする禁断の研究所。プレス内覧会に潜入してみると、そこには恐怖とワクワクが交差する、圧倒的なエンタメ空間が広がっていた。
まずは報道発表会。本展のアンバサダーであり、音声ガイドナビゲーターも務める麒麟・川島明さんと、総合監修者である国立科学博物館の川田伸一郎研究主幹が登壇。2人の熱いトークから、すでに会場の温度は急上昇。
川田主幹は「子どものころ、危険生物というものは怖い反面、ドキドキする、かっこいい憧れといったイメージがあり、そういった思いを持ちながら育ってきた」と語る。長年の研究や最新技術を駆使し、ゾウの鼻のパワーの仕組みなどを徹底解剖。「このワクワク感が、子どもたちの動物学の入口になってくれたらうれしい」という言葉に、生き物への深い愛と温かな親心がにじむ。
一方、5歳になったばかりの息子さんが毒を持っている生物にものすごく興味を持っているという川島さんは、本展のオファーに「運命的なものを感じた」とニッコリ。一足先に展示を体験し「まるでアトラクション！エリア別に研究室のような世界観で構成されていて、奥に進むにつれて没入感が増していく」と大興奮の様子。特にキリンの強烈な首振り攻撃(ネッキング)の映像には衝撃を受けたようで、「気軽に『麒麟です』なんて言うのが申し訳なくなった」と会場の笑いを誘う場面も。
「自分の武器は何か、人を思いやる心など、人間には人間にしかない武器が見つかるかもしれない」。そんな川島さんのすてきなメッセージを胸に、いざ、危険生物研究所の内部へ！ちなみに、川島さんの美声で没入感をさらに高めてくれる音声ガイド(1台650円)はマストアイテムだ。
■逃げ場なしの一撃必殺！物理攻撃に特化したヤバすぎる猛者たち
会場は2つのエリア、8つのラボ(研究室)で構成されている。前半の「エリアA 肉弾攻撃系危険生物」は、己の肉体を武器にするパワー系の猛者たちが大集結。
もし森の中で巨大な生物に出合ったら。鋭い牙や硬い突起で襲われたら。痛い、苦しい、命を落とすかもしれない……。発達した脳を持つ我々人間にとって、肉弾攻撃で襲いかかってくる「力あるもの」は本能的な恐怖の対象だ。そんな物理的ダメージへの恐怖をビンビンに刺激してくる4つのラボが展開されている。
ラボ1：パワーファイター型
強くなるための最もシンプルで身も蓋もない手段、それは「でかくなること」だ。体重は体長の3乗に比例するため、サイズが増せば想像以上にパワーは増加する。
真っ先に目に飛び込んでくるのは、地上最大の動物・アフリカゾウの巨大な全身骨格。彼らの最大の切り札は、長さ2メートル、重さ150キログラムにも達する「鼻」だ。骨は一切なく、なんと人間の全身に相当する約9万もの筋束がびっしりと詰まっている。最新の3Dホログラムや断面標本を通して、内部の体液量で圧力を調節する「油圧システム」の秘密が解き明かされる。卵をつまむような繊細な動きから、強烈な打撃までこなす万能兵器だ。
ほかにも、足元を這うようなオオアナコンダの剥製や、「世界一危険な鳥」ヒクイドリ、そして川島さんを震え上がらせたキリンの頭部剥製も並び、巨大生物たちが放つ圧倒的な「圧」にすくみ上がる空間だ。
ラボ2：キラーバイト型
武器を持たない人間にも備わっている共通の必殺技、それが「かみつき」だ。意外にも咬む力は、体を使って出せる最大の力なのだとか。最も硬いエナメル質で覆われた歯と、蝶番状の顎を使い、「一番強い力で、一番硬い物質で挟む」のが本質だという。
そんな「かみつき」のプロフェッショナルな猛獣たちがズラリと並ぶ中、圧倒的な存在感を放つのが日本初公開となるイリエワニの実寸大レプリカ、“ロロン”だ。全長6.17メートル、体重1075キログラム！ギネス世界記録に認定されたというその巨体は、目の前に立つと思わず後ずさりしてしまうほど。カメの甲羅をも砕く恐るべき咬合力を持ち、時に「人食いワニ」として恐れられるイリエワニ。このロロンという名前、実はフィリピンでの巨大ワニ捕獲活動中に命を落としたベテランハンターの名にちなんでつけられたというから、そのバックストーリーにも胸がざわつく。獲物に素早く食らいつき、体を回転させてねじ切る必殺技「デスロール」の映像解説はトラウマ級の迫力だ。
さらに、側頭筋や咬筋といった顎の筋肉がどう強大な力を生むのかに迫る展示や、「咬む力No.1の生物とは？」という恐ろしい謎解きもあり、ライオンやホホジロザメの剥製とともに、背筋がヒヤッとする体験が連続する。
ラボ3：武装型
肉食動物の鋭い牙から身を守るため、草食獣が編み出した究極の防御、それが「武装」だ。身を守るためにはまず体を硬くする必要があり、そこで彼らが利用したのが、我々の髪や爪と同じ成分である「ケラチン」を分厚く重ねることだった。鋭い角や爪、トゲ、ハサミ、ハンマー、さらにはノコギリまで！
巨大な角を持つヘラジカの剥製や、堅牢な鎧のようなクロサイの全身骨格が立ち並ぶ。ここで思わず足を止めてしまうのが、「サイのツノの秘密」だ。なんとサイのツノには骨が一切含まれておらず、ケラチンでできた毛の束がギュッと密に固まった「けづの(毛角)」なのだ！展示では、ウマの尻尾の毛を固めてサイのツノの模造品を作ってしまったというマニアックな研究まで紹介されており、自然の神秘と科学者の執念に思わずニヤリとしてしまう。
他にも、毛を太く進化させたヤマアラシの鋭い針や、吻(ふん)が文字通りノコギリのようになっているオオノコギリエイの剥製など、生き残るためだけに最適化された異形の造形美に圧倒される空間だ。
ラボ4：大群型
ザワザワ……。部屋の隅の粘着ワナを片付けようと中をのぞいたら、大量の「それ」がひしめき合っている。想像するだけで鳥肌が立つような光景だ。一匹一匹は小さくても、統率された大群は本能的な恐怖を呼び覚ます最強の脅威となる。
例えばピラニアナッテリー。鋭く尖った三角形の歯で獲物をかみ切る彼らの必殺技は、なんと「愛の咬みちぎり」。実は臆病な魚なのだが、卵を守る親は近づく者に容赦なく襲いかかるというからギャップが恐ろしい。
そして目玉は、アフリカの生態系の頂点に君臨するサスライアリ。必殺技「デス・マーチ(死の行軍)」の名が示す通り、2000万〜5000万匹というケタ違いの大群で移動し、トカゲから、時には動けない人間までをも鋭い大顎で数分のうちにバラバラにして運び去ってしまう。そんな最恐軍団を産み落とす女王アリの標本が、なんと日本初展示！丸山宗利准教授(九州大学)と島田拓さんがケニアでの密着取材の末にようやく遭遇した激レア標本だ。ハチ目最大級というその姿はまさに神々しく、ガラス越しでも放たれる底知れぬオーラにただただ圧倒されてしまう。
■毒！ガス！電撃！見えない脅威が襲いかかる「エリアB」
後半は、人間には到底真似できない特殊能力を持つ「エリアB 特殊攻撃系危険生物」へ。
体が小さい最大の利点、それは繁殖サイクルが短く、進化のスピードが圧倒的に速いことだ。このすさまじい進化のスピードこそが、驚異的な特殊能力の源。果てしない時間をかけて体内の環境を変化させ、トリッキーな攻撃手段を獲得した生物たち。我々の能力をはるかに超える彼らの姿はまさに「危険だ！」。物理攻撃とは違う、見えない脅威が牙を剥く4つのラボへ足を踏み入れる。
ラボ5：猛毒型
続くラボ5で待ち受けるのは「毒」だ。生き物の正常な生命活動を乱す生理活性物質。世界にはなんと25万種以上の有毒生物が存在し、それらは少なくとも8つの動物門で100回以上の系統に進化してきたというから驚きだ。まさに、この世は毒だらけである。
ここでは、その猛毒のバリエーションに圧倒される。まずは毒ヘビの代表格、キングコブラ。最大5メートルを超える巨体を持ち上げ、長い攻撃距離から繰出す必殺技は「毒の牙」。そして水辺に潜むヤマカガシは、敵に襲われると首の皮膚から毒液を飛ばす「危険な首飾り」で対抗する。その毒の強さは0.27ミリグラム・パー・キログラムと、キングコブラの1.28ミリグラム・パー・キログラムを凌ぐ数値だ。
さらに驚くのが哺乳類のカモノハシ。アヒルのような嘴を持つ愛らしい姿とは裏腹に、オスの後ろ脚には「毒トゲキック」という必殺技が！刺された瞬間、焼いた釘を刺されたような激痛が数日も続くというから恐ろしい。他にも、鉄分を含んだ鋸状の歯で獲物を切り裂き毒を流し込むコモドオオトカゲの「毒の唾液」や、日本で最も人命被害の多い「雑木林の集団刺客」オオスズメバチの巨大な巣まで展示。科学の力で解析された毒のメカニズムを知れば知るほど、生命の多様な生存戦略に背筋が凍る。
ラボ6：化学攻撃型
生き物の体内で行われるさまざまな化学反応を、文字通り「武器」へと昇華させた生物たちが集結するラボ6。戦いには手段を選ばないと言わんばかりの、なりふり構わぬ化学兵器の数々に度肝を抜かれる。
筆頭は、日本で一番かっこいいゴミムシの仲間、ミイデラゴミムシ。別名「へっぴり虫」と親しまれているが、その実態は極めて危険。お尻にある貯蔵室で化学反応を起こし、100度もの高圧ガスを吹き付ける必殺技「100度の高圧オナラ」を放つ。プシュッ！という小さな音を立てて噴射されるガスはベンゾキノンを含み、なんと最高29連発も可能というから驚きだ。ウシガエルに食べられても口の中でガス爆発を起こして吐き出させるという映像展示は、まさに執念の勝利。
他にも、肛門付近の腺からクマをも退散させるほどの激臭液を噴射するシマスカンクや、うっかり触れると洗濯物まで台無しにするカメムシなど、五感を直接攻撃する「化学の脅威」に圧倒される。
ラボ7：電撃型
まともに家庭用コンセント(100ボルト)の電撃を食らうと、30秒ほどは床に倒れて身動きが取れなくなってしまうという。だが、ラボ7に待ち受ける魚たちは、その数倍の電力で攻撃してくるスゴ技の持ち主たちだ。
目玉はやはりデンキウナギ。見た目はウナギのようだが、実はナマズに近い仲間で、最大約850ボルトという全生物中で最強の電圧を誇る必殺技「最強電圧攻撃」を放つ。驚くべきは、その発電器官が体全体の7割を占めていること！電気を通しにくい淡水でも、川に入った馬や人間を死にいたらしめるほどの威力があるという。
一方、日本の海にも生息するシビレエイ。発電電圧は約19ボルトと一見低く感じるが、実は8アンペアという強力な電流を流す必殺技「強力電流攻撃」を持っており、人間が即ショック死するほどの衝撃を与えることができるのだ。その秘密は、ハチの巣状に並んだ「発電柱」という特殊な構造にある。海水は淡水の何百倍も電気を通しやすいため、この低電圧・強電流という戦略が海では絶大な威力を発揮する。
また、本展では最新の「CUBIC法」という透明化技術を用いて、発電器官を立体的に観察できる新しい透明標本も初公開。生き物の内面から魅せる形態のおもしろさと、ビリビリと痺れるような科学の進歩を同時に体感できるエリアだ。
ラボ8：吸血型
最後に待ち構えるのは、静かに、だが確実に我々の体を内側から変えてしまう吸血生物たち。ここで衝撃の事実が突きつけられる。
人身被害という観点では、ヒト以外で最も危険な動物は吸血性の「蚊」だというのだ。彼らが血を吸うこと自体が怖いのではない。吸血の真の恐ろしさは、媒介する感染症によって深刻な体調の変化をもたらすことにある。医療機関の記録によれば、病気の半数以上は生物由来の感染症だというから、その脅威の重みに背筋が寒くなる。
代表格として展示されているのはナミチスイコウモリ。鋭い歯が並ぶ頭骨とともに紹介される必殺技は「リアルバンパイア・アタック」。彼らもまた狂犬病の媒介者として知られ、噛まれることで死にいたる事故も報告されている。しかし、その恐ろしい一面を知った後に紹介される彼らの「素顔」には驚かされるはずだ。実はナミチスイコウモリは非常に社会性が高く、十分な血を得られなかった仲間に、自分が摂取した血液を吐き戻して分け与える習性がある。しかも、以前自分に分け与えてくれた個体を優先して「お返し」をするというのだ。意外と義理堅い一面を知ると、恐怖の対象がどこか人間味を帯びて見える不思議な感覚を味わえる。他にも皮膚に食い込むマダニの拡大模型など、身近に潜む「静かなる必殺技」に警鐘を鳴らすエリアだ。
■リアルな息遣いにドキッ！第2会場の特設エリア
8つのラボを抜け、少し移動した先にある「第2会場」。ここには、これまでの興奮をさらに一段階引き上げる2つの「特設エリア」が待ち構えている。
まずは「生体研究ゾーン」。ここでは危険生物たちの「生の息遣い」に触れることができる。東京湾に潜む身近な海の生物が悠々と泳ぐ「Don't touch pool(ドント・タッチ・プール)」をはじめ、かつて日本で蝗害(こうがい)を引き起こしたトノサマバッタの群生相、そして猛毒を持つサシハリアリ(パラポネラ)の生々しい営巣風景まで。生きた姿を観察し、微細な動きや独特の存在感を目の当たりにすれば、単なる恐怖の対象だった彼らも、過酷な自然を懸命に生き抜く「同じ地球の仲間」であることに気づかされるはずだ。「正しく知り、正しく恐れ、尊重する」。その先に見える生命の営みが、静かに胸を打つ。
もう一つの「応用研究ゾーン」は、ガラリと視点を変えた「バイオミメティクス(生物模倣技術)」の世界。危険生物たちの必殺技は、果てしない年月をかけて研ぎ澄まされた究極の「生存戦略」の結晶だ。その優れた能力を精密に解析し、模倣することで、人間の医療や産業に革命を起こそうとする最前線の試みが紹介されている。これまで「脅威」として遠ざけられてきた能力が、人類の未来を支える「革新的な技術」へと変換されていくプロセスは、まさに目からウロコ！
■物欲刺激されまくり！ヤバかわいいオリジナルグッズ
展示の熱狂から冷めやらぬまま特設ショップへ足を踏み入れると、そこは物欲の危険地帯。
監修者イチオシの「ミイデラゴミムシ」のぬいぐるみは、なんとフワッフワなボディのおしりに鳴き笛入り。「へっぴり」攻撃を音で再現できるというマニアックな仕様がたまらない。後ろに引っ張って離すと猛ダッシュする「突進サイ・突進サメ」など、危険生物たちが愛らしい姿に変身している。
さらに、人気アーティストの長場雄さん、高木耕一郎さんが本展のために描き下ろしたアートワークを使ったTシャツやジムサックなど、ここでしか手に入らないお宝アイテムがズラリ。
極めつきは異色のコラボグッズ。平成仮面ライダー「仮面ライダーオーズ／OOO」のタトバコンボをモチーフにしたトートバッグ(3月下旬販売予定)や、人気カードゲーム「デュエル・マスターズ」の限定コラボスリーブ(4月7日(火)〜販売予定、条件クリアでプロモカードも！)など、カルチャーの垣根を超えた激アツなラインアップに財布の紐が緩みっぱなし。
単なる生き物展示の枠を超え、最新の科学とエンタメが見事に融合した特別展「超危険生物展」。恐怖の先にある生き物たちの「本気(必殺技)」を知りに、上野の森へ出かけてみよう！
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取材・文・撮影＝北村康行