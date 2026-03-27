春休み真っ最中の今週末は各地でイベントが盛りだくさん！今回は2026年3月28日(土)〜29日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】西日本最大級のカレーの祭典がイオンモール橿原にやってくる■星のカービィ ふわふわ (イオンモール和歌山 / 3月28日)星のカービィの形をした巨大なふわふわ遊具が登場「星のカービィ」の形をした巨大なふわふわ遊具が登場。小学生以下であれば誰