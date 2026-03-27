週末の予定に迷ったらコレ！奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ春休みイベント6選[2026年3月28日〜29日]
春休み真っ最中の今週末は各地でイベントが盛りだくさん！今回は2026年3月28日(土)〜29日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】西日本最大級のカレーの祭典がイオンモール橿原にやってくる
■星のカービィ ふわふわ (イオンモール和歌山 / 3月28日)
「星のカービィ」の形をした巨大なふわふわ遊具が登場。小学生以下であれば誰でも自由に中に入って、飛んだり跳ねたりしながら楽しく体を動かして遊ぶことができる。利用時間5分間の交代制で、1回の定員は5人から8人まで。1人で入るのが難しい小さい子は保護者と一緒に入って遊ぶことができる。
【星のカービィ ふわふわ】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月28日(土) / 10:00〜17:00 / 小学校低学年まで
■トートバッグにオリジナルアートを描こう！キッズペインター (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月28日・29日)
真っ白なキャンバス素材のトートバッグに自由に絵を描いて、世界にひとつだけのオリジナルトートバッグを作ることができるワークショップ。絵を描く楽しさや表現する喜びを体験でき、完成したトートバッグは持ち帰れる。当日は絵の具などが付着する可能性があるため、汚れてもいい服装での参加を推奨。
【トートバッグにオリジナルアートを描こう！キッズペインター】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月28日(土)・29日(日) / 10:30〜16:30 / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1人100円引き / 各回定員13人(各日45分8回制)。10:00より会場にて整理券配布
■親子で学ぶプログラミング体験会 (イオンモール大和郡山 / 3月28日・29日)
ゲームソフト「マインクラフト」を活用したプログラミング体験会。3月28日(土)の「マインクラフトプログラミング スプリング」では、マインクラフト内の体育館でボール遊びをしたり、桜の木を植えたりしながら、楽しくプログラミングを学べる。29日(日)は、「自分のアイデアでデザイン マインクラフトモール作り」を実施。簡単なプログラミングを活用しながら、自分で店や道路を作って楽しむことができる。さらに、参加者全員にオリジナルワークブックがプレゼントされる。
【親子で学ぶプログラミング体験会】イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年3月28日(土)・29日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールアプリキッズクラブクーポンの提示で200円引き / 予約必須 予約は公式サイトから専用予約フォームで受付。各回先着30人 / 小学生のみ、要保護者同伴
■カレーEXPO in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 3月20日〜22日、28日・29日、4月4日・5日)
毎年春に万博記念公園(大阪市)で開催されている西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」が、イオンモール橿原にもやってくる。大阪発祥のスパイスカレーをはじめ、インド、欧風、スープカレーなどさまざまなジャンルのカレーの店舗が集結する。普段味わえないような奥深いカレーの世界を探求することができる。
【カレーEXPO in イオンモール橿原】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日)、28日(土)・29日(日)、4月4日(土)・5日(日) / 10:00〜17:00(LO16:30) 売り切れ次第終了 / 小雨決行、荒天中止
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】西日本最大級のカレーの祭典がイオンモール橿原にやってくる
■星のカービィ ふわふわ (イオンモール和歌山 / 3月28日)
「星のカービィ」の形をした巨大なふわふわ遊具が登場。小学生以下であれば誰でも自由に中に入って、飛んだり跳ねたりしながら楽しく体を動かして遊ぶことができる。利用時間5分間の交代制で、1回の定員は5人から8人まで。1人で入るのが難しい小さい子は保護者と一緒に入って遊ぶことができる。
■トートバッグにオリジナルアートを描こう！キッズペインター (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月28日・29日)
真っ白なキャンバス素材のトートバッグに自由に絵を描いて、世界にひとつだけのオリジナルトートバッグを作ることができるワークショップ。絵を描く楽しさや表現する喜びを体験でき、完成したトートバッグは持ち帰れる。当日は絵の具などが付着する可能性があるため、汚れてもいい服装での参加を推奨。
【トートバッグにオリジナルアートを描こう！キッズペインター】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月28日(土)・29日(日) / 10:30〜16:30 / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1人100円引き / 各回定員13人(各日45分8回制)。10:00より会場にて整理券配布
■親子で学ぶプログラミング体験会 (イオンモール大和郡山 / 3月28日・29日)
ゲームソフト「マインクラフト」を活用したプログラミング体験会。3月28日(土)の「マインクラフトプログラミング スプリング」では、マインクラフト内の体育館でボール遊びをしたり、桜の木を植えたりしながら、楽しくプログラミングを学べる。29日(日)は、「自分のアイデアでデザイン マインクラフトモール作り」を実施。簡単なプログラミングを活用しながら、自分で店や道路を作って楽しむことができる。さらに、参加者全員にオリジナルワークブックがプレゼントされる。
【親子で学ぶプログラミング体験会】イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年3月28日(土)・29日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールアプリキッズクラブクーポンの提示で200円引き / 予約必須 予約は公式サイトから専用予約フォームで受付。各回先着30人 / 小学生のみ、要保護者同伴
■カレーEXPO in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 3月20日〜22日、28日・29日、4月4日・5日)
毎年春に万博記念公園(大阪市)で開催されている西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」が、イオンモール橿原にもやってくる。大阪発祥のスパイスカレーをはじめ、インド、欧風、スープカレーなどさまざまなジャンルのカレーの店舗が集結する。普段味わえないような奥深いカレーの世界を探求することができる。
【カレーEXPO in イオンモール橿原】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日)、28日(土)・29日(日)、4月4日(土)・5日(日) / 10:00〜17:00(LO16:30) 売り切れ次第終了 / 小雨決行、荒天中止
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。