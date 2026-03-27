3月も終わりが近づき、2026年の桜が各地で満開を迎えている。関東から九州まで、今週末(3月28日・29日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。【写真】2026年の開花を迎えた花見スポット今見頃＆間もなく見頃の桜スポットをピックアップ(写真は善福寺川緑地・和田堀公園の桜)■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜■【関東・