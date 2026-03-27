寿司屋で「生もの抜き」で注文したら？【漫画の本編を読む】出てきたネタは？漫画家、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの妻・カツシンさんは、お寿司が大好きだがアレルギーのため生ものが食べられない。回転寿司ではツナコーンやハンバーグを愛食する彼女だが、あるとき北陸出張で「本場の寿司を食べたい」と思い立ち、回らない寿司屋へ突撃した。本作『破天荒な妻に今日も振り回されています』から、職人を驚かせたエピソード