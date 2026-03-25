『終わりかけの私たち』の作者・モヨさんにインタビュー【漫画】本編を読む夫からの束縛に悩むアラサー妻が、訳アリ美容師と偶然に出会い人生が変わっていく──ドキドキの展開から目が離せない漫画『終わりかけの私たち』。■愛妻家との結婚生活の真実は…テレビ局で働く29歳の早乙女菜々星は、敏腕プロデューサーの夫・貴文と結婚して3年目。イケメンで愛妻家と思われている貴文との結婚は周囲からうらやましがられているものの