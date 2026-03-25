「予定は？」「買い物に…行きたいなと…」夫に束縛されるアラサー妻がイケメン美容師に出会い衝動的に…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫からの束縛に悩むアラサー妻が、訳アリ美容師と偶然に出会い人生が変わっていく──ドキドキの展開から目が離せない漫画『終わりかけの私たち』。
■愛妻家との結婚生活の真実は…
テレビ局で働く29歳の早乙女菜々星は、敏腕プロデューサーの夫・貴文と結婚して3年目。イケメンで愛妻家と思われている貴文との結婚は周囲からうらやましがられているものの、店員だろうと男性との接触を許さない貴文からの束縛に違和感を覚える日々を過ごしていた。そんな中、貴文からの言いつけを破り、思い切って出かけた美容室で美容師の仁科修弥と出会い──
会社員をしながらInstagramで漫画を発信している作者のモヨさん(@moyo17104)に、読者を物語に引き込む魅力的なキャラクター作りのこだわりや今後の展望について教えてもらった。
■実は一番冷めた部分があるのは修弥
──菜々星のモデルにした人はいますか？
性格は、自分の経験や周りの女性が少しずつ反映された感じかなと思います！
──束縛夫・貴文を描く際のこだわりを教えてください。
美形の悪役！を描くよう頑張りました。特にこだわって作画したのは、下まつ毛と鼻筋です(笑)。
──美容師の修弥は、無意識に女性トラブルを起こしてしまうほど魅力的な男性だと思いますが、描く際に意識していることを教えてください。
人懐っこさとひょうひょうとしたところをあわせ持つイメージで描写しました。実は、登場人物の中で一番冷めた部分がある設定です。あとは、切れ長の瞳と黒髪短髪が、こだわりイケメンポイントです(笑)。
──モヨさんご自身はどんな男性が魅力的だと思いますか？修弥のようなタイプの男性はお好きですか？
修弥と近い、軽妙でチャラチャラしたタイプを激推ししがちです。でも逆に、誠実で真面目！頑固一徹!!!みたいな男性も、それはそれで大好きです。
──今後はどのようなキャラクターを描きたいですか？
【1】ネオ陰キャな男女
【2】裏の顔、裏稼業をもつ男性
【3】レスられている女性
など、いろいろなキャラクターを描いてみたいなーと夢見ております！
■取材協力：モヨ(@moyo17104)
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