毒山家に身を寄せ、ホッとした表情を見せるユイ。しかしその頃、薬師寺家では義母がある決意を固めていた…。【漫画】本編を読むパートナーが自分の同意もなく親との同居を決めていたとしたら――信頼は一瞬で揺らぎ、関係は崩壊へと傾く。本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」は、そんな極限状況を描いた衝撃作である。作者は横山了一さん(@yokoyama_bancho)。Xで連載され大きな反響を呼んだ作品が、大幅加筆とオールカラーで書