長野県北部の北アルプス山麓に位置する「Hakuba Valley」は、「1998年長野冬季オリンピック」の会場にもなった、個性豊かな10のスキー場からなるスキーリゾート。標高3000メートル級の山々に囲まれた国内屈指の積雪量を誇り、一部のスキー場では5月の連休まで滑走を楽しめるのが魅力だ。【写真】スリル満点の「ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦争」2026年3月現在、今年開業55周年を迎えるエイブル白馬五竜や白馬コ