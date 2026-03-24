何かにつけて「元カノ」と比較してくる彼氏【漫画】本編を読む18歳で新卒入社したばかりのウッチー(@omni_uttii821)さんは、経理部の先輩から「中華好き?歓迎会をしよう」と誘いを受ける。職場の皆での集まりだと思って店に向かったが、そこにいたのは先輩ただひとりだった。意表を突かれたものの、二人きりの食事は楽しく、そのまま付き合うことになった。オムニウッチーさんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』は、そ