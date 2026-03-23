南北に長く、気候や地形など多様な風土を有する日本。そんな環境のなか、日本郵便の配達員たちは、確実に郵便物を届ける“ユニバーサルサービス”を維持するべく、日々工夫や努力を重ねて配達を行っている。【写真】浦戸諸島の桂島にある浦戸郵便局本記事では、そうした配達員の中から、宮城・浦戸諸島で郵便サービスを提供する浦戸郵便局の結城健文さんに注目。配送に船を使う特殊な環境で、安全に郵便物を届けるためにどのような