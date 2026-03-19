明日から三連休！今回は2026年3月20日(祝)〜22日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】早口言葉やミニゲームに挑戦するリアルすごろくイベント■おぱんちゅうさぎ「はい！ちーぢゅ！」 (イオンモール大和郡山 / 3月20日)587134クリエイター「可哀想に！」が描く人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。「不憫かわいい」と人気を博し