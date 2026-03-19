漫画「若年性認知症の父親と私」(1/138)【漫画】本編を読む高校生という多感な時期に働き盛りだった父が若年性認知症を患う。そんな衝撃的な実体験を赤裸々に描き出しているのが、吉田いらこ(@irakoir)さんの漫画『若年性認知症の父親と私』だ。父が発症してから亡くなるまでの23年間にわたる軌跡を娘の視点から描いた本作は、介護の美談としてではなく、戸惑い逃避し葛藤し続けたひとりの人間の記録として多くの読者の心を揺さぶ