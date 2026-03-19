「大好きな人を嫌いにならないために」若年性認知症の父から逃げ続けた娘。介護における“適切な距離”とは？【作者に聞く】

「大好きな人を嫌いにならないために」若年性認知症の父から逃げ続けた娘。介護における“適切な距離”とは？【作者に聞く】