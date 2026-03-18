焼きそばにみりんを入れると「特濃こってりもっちり甘々」で脳汁ドバドバ出るけどフランベには注意【漫画】本編を読む市販の焼きそばにみりんを入れて作ると「脳汁ドバドバ」出ておいしい！という前田シェリーかりんこ(@karincolife)さんの漫画を紹介したい。「焼きそばにみりん入れておいしいの？」と思う人もいるだろう。本作は、作者が何百回と作ってきた「みりん焼きそば」の調理工程と注意喚起を兼ねた漫画となっており、2024