「これ絶対マネしないで」超絶おいしいが危険すぎる焼きそばのレシピ公開！「なぜこんなに味が違うのか」衝撃の一皿【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
市販の焼きそばにみりんを入れて作ると「脳汁ドバドバ」出ておいしい！という前田シェリーかりんこ(@karincolife)さんの漫画を紹介したい。「焼きそばにみりん入れておいしいの？」と思う人もいるだろう。本作は、作者が何百回と作ってきた「みりん焼きそば」の調理工程と注意喚起を兼ねた漫画となっており、2024年5月27日に投稿し、現在までに万バズした。今回は話題となった「みりん焼きそば」のレシピ詳細や考案者についてなど、かりんこさんにインタビューした。
■糖分大好き、濃い味大好き、私独自のこだわりの焼きそば調理方法
市販の焼きそばに「ある調味料」を加えるだけで、思わず「脳汁ドバドバ」の味になる。そんな衝撃的なレシピを公開した本作、「みりん焼きそば」が話題を呼んでいる。だが、その裏には思わぬハプニングも潜んでいたという。この焼きそばの秘密は、作者・前田シェリーかりんこさんの幼少期の記憶にあった。実家で食べる焼きそばだけがなぜか格別においしい。別の家庭で同じ商品を食べたとき、「なぜこんなに味が違うのか」と疑問を抱いたという。母に調理法を聞き、明らかになったその理由は、「麺が少し泳ぐくらいにみりんを入れる」という一工夫だった。
前田シェリーかりんこさんは、長年の試行錯誤から「中途半端な量ではダメ。思い切って入れるのがコツ」と笑う。特に本みりんを使うと、甘みとコクが一気に増すという。出来あがる味は「特濃でこってり、もっちり甘々」。通常の焼きそばの濃さを10段階の3とするなら、「15くらいまで突き抜ける」と表現するほどだ。キャベツや玉ねぎを加えれば、子供でも食べやすくなるそうで、実際に前田シェリーかりんこさんの娘も夢中で食べてくれるという。
一方で、漫画では調理中に顔の前で火が上がる場面も描かれている。みりんのアルコールが揮発して燃え、前髪やまつ毛が焦げてしまった体験を再現したものだ。「燃えたか確認する場面は、鏡を見ながら描いた」と苦笑する前田シェリーかりんこさん。
強烈な味と強烈な体験を描いたこのエピソード。コメント欄には驚きと笑いの声が集まる一方、「本当に危ないので注意」との声も寄せられている。話題の“みりん焼きそば”は、まさに衝撃の一皿だった。
取材協力：前田シェリーかりんこ(@karincolife)
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