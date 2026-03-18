焼きそばにみりんを入れると「特濃こってりもっちり甘々」で脳汁ドバドバ出るけどフランベには注意


【漫画】本編を読む

市販の焼きそばにみりんを入れて作ると「脳汁ドバドバ」出ておいしい！という前田シェリーかりんこ(@karincolife)さんの漫画を紹介したい。「焼きそばにみりん入れておいしいの？」と思う人もいるだろう。本作は、作者が何百回と作ってきた「みりん焼きそば」の調理工程と注意喚起を兼ねた漫画となっており、2024年5月27日に投稿し、現在までに万バズした。今回は話題となった「みりん焼きそば」のレシピ詳細や考案者についてなど、かりんこさんにインタビューした。

※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。

■糖分大好き、濃い味大好き、私独自のこだわりの焼きそば調理方法

【漫画】みりん致死量マルちゃん焼きそばは脳汁ドバドバ出るけど燃える話 1


みりん致死量マルちゃん焼きそばは脳汁ドバドバ出るけど燃える話 2


みりん致死量マルちゃん焼きそばは脳汁ドバドバ出るけど燃える話 3


市販の焼きそばに「ある調味料」を加えるだけで、思わず「脳汁ドバドバ」の味になる。そんな衝撃的なレシピを公開した本作、「みりん焼きそば」が話題を呼んでいる。だが、その裏には思わぬハプニングも潜んでいたという。この焼きそばの秘密は、作者・前田シェリーかりんこさんの幼少期の記憶にあった。実家で食べる焼きそばだけがなぜか格別においしい。別の家庭で同じ商品を食べたとき、「なぜこんなに味が違うのか」と疑問を抱いたという。母に調理法を聞き、明らかになったその理由は、「麺が少し泳ぐくらいにみりんを入れる」という一工夫だった。

前田シェリーかりんこさんは、長年の試行錯誤から「中途半端な量ではダメ。思い切って入れるのがコツ」と笑う。特に本みりんを使うと、甘みとコクが一気に増すという。出来あがる味は「特濃でこってり、もっちり甘々」。通常の焼きそばの濃さを10段階の3とするなら、「15くらいまで突き抜ける」と表現するほどだ。キャベツや玉ねぎを加えれば、子供でも食べやすくなるそうで、実際に前田シェリーかりんこさんの娘も夢中で食べてくれるという。

一方で、漫画では調理中に顔の前で火が上がる場面も描かれている。みりんのアルコールが揮発して燃え、前髪やまつ毛が焦げてしまった体験を再現したものだ。「燃えたか確認する場面は、鏡を見ながら描いた」と苦笑する前田シェリーかりんこさん。

強烈な味と強烈な体験を描いたこのエピソード。コメント欄には驚きと笑いの声が集まる一方、「本当に危ないので注意」との声も寄せられている。話題の“みりん焼きそば”は、まさに衝撃の一皿だった。

取材協力：前田シェリーかりんこ(@karincolife)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。