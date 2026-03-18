睡眠に関する正しい知識などを普及させることを目的とした「世界睡眠デー」(3月13日)や、「春の睡眠の日」(3月18日)が制定されている3月は、自身の睡眠を振り返るのにぴったりの季節。寝つきが悪く夜中に何度も目が覚める記者は、よりよい睡眠を取りたいと考え、“スリープツーリズム”なるものを体験し、睡眠ビジネス市場の最前線を見てきた。【写真】こちらはダブルベッド2台を設置するサウナツインルーム質のよい睡眠を旅の主目