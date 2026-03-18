“体の中から整う場所”を目指して。睡眠アイテムにもこだわる新ホテル「BASE LAYER HOTEL」の想いとは
睡眠に関する正しい知識などを普及させることを目的とした「世界睡眠デー」(3月13日)や、「春の睡眠の日」(3月18日)が制定されている3月は、自身の睡眠を振り返るのにぴったりの季節。寝つきが悪く夜中に何度も目が覚める記者は、よりよい睡眠を取りたいと考え、“スリープツーリズム”なるものを体験し、睡眠ビジネス市場の最前線を見てきた。
【写真】こちらはダブルベッド2台を設置するサウナツインルーム
睡眠のサポートを訴求したサプリメント・食品、スマホアプリを用いた睡眠改善支援サービスなどが注目を集め、睡眠ビジネス市場の規模は拡大中。近年は、ホテルでも快眠に着目し、“快眠できる自分好みの枕”を選べる施設も増加中だ。そんななか、質のよい睡眠を旅の主目的とする旅行スタイル“スリープツーリズム”を推すホテルも増えてきているとか。そこで今回は、オーストラリア発の寝具・家具ブランド、コアラ主催のスリープツーリズムを体験するため、昨夏オープンの「BASE LAYER HOTEL(ベースレイヤーホテル)名古屋錦」を訪れた。
ベースレイヤー(=アウトドア用の基礎的機能ウェア)という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能を備えている同ホテル。注目は、サウナとキングベッド1台をゆったりと設けた客室「サウナキングルーム」(〜2名。2名1泊で3万6900円〜 ※時期や予約サイトによって異なる)。ベッドには、スリープパフォーマンスを追求した「オリジナルコアラマットレス」を採用し、快適な寝心地を提供しているという。
室内で、ボタン式ロウリュを楽しめるサウナや、自分好みにカスタマイズできる水風呂、広々とした整いスペースを確認した記者も思わずテンションアップ！かなり大型の液晶テレビや3Dサラウンドのスピーカーも設置されており、「早くベッドに寝転びたい！」と、夜の休息タイムが待ち遠しくなった。
同ホテルの広報担当者は、「サウナ付きのお部屋は、自分の好きなタイミングで、好きな温度で、好きな分だけサウナを楽しめるのがポイント。整いスペースもあるので、ゆったりボ〜ッとしていただいて。スリープパフォーマンスを追求したコアラマットレスで、健やかに眠っていただきたいです」とアピール。
コアラジェイピー広報担当者は、「おすすめは、サウナを就寝の2〜3時間くらい前に楽しんでいただいて、深部体温が下がり始めて脳がリラックスモードに切り替わるくらいのタイミングで眠ること。よい眠りにつけるのではないかなと思います。初日効果と言って、ホテルの到着日など、新しい環境で眠る初日の夜は、脳が警戒モードになって睡眠の質が下がりがちなので…」と話す。
そしてホテル広報も、「『ホテルのマットレスって硬くて眠れない』といった声も上がりがちなのですが、当ホテルでは、そのようなことを感じずに“明日の活力”を得ていただければと…。“ただ寝るだけのビジネスホテル”ではなく、“体の中から整う、リラックスできる場所”を目指して施設をデザインしています」とのこと。「睡眠を大切に考えるスポーツの選手たちが宿泊した際にも、サウナやこだわりの寝具を使用された翌日、『よく眠れて本当によかった』という感想をいただいたんですよ」と胸を張る。
記者も思う存分サウナを楽しんだ後、このマットレスで実際にひと晩寝てみたら、体が沈み込み過ぎたり、逆に跳ね返してきたり、痛みを感じたりすることがなく、グッスリ眠ることができ、さらにスッキリ目覚められた。また、このマットレスは「低反発と高反発を組み合わせた独自開発のウレタンフォームを使用している」ということだが、体が緊張しやすく、マットレス難民だった記者にとっては救いとなるアイテムだと思えた。滞在者が快眠を得やすくするための工夫が施されたホテルで、“眠りに集中”できるスリープツーリズム、ぜひ皆さんにもおすすめしたい！
ホテルではほかに、オールデイダイニング「MAISON YWE(メゾン イー)」で、体を休めたい日にぴったりの料理を用意している。同広報は「体にいいもの、優しいもの、次の日まで胃がもたれないようなものを作っているんですよ。サウナを楽しんだあとに食べていただくのもおすすめです」とコメント。「睡眠をサポートすると言われているトリプトファンを摂れるような料理『ビーツとさつまいものポテトサラダ』や、『菰錦豚(コモキントン)と季節の台湾風酢豚』といったものを用意しているので、ぜひお試しいただきたいです」とのことだった。
なお、サウナや快眠をサポートする寝具、食事など、心身をリラックスさせるコンテンツを提供するベースレイヤーホテルは、2026年4月、福岡にも開業予定。睡眠環境を整えてくれる同所は、心のスイッチをオフにする滞在を叶えてくれる場所となっている。
ちなみにそのほかのホテルでも、睡眠解析サービスを活かしたスリープテックホテルといったものが登場していたり、リラクゼーション効果が高まるようにとヨガなどのアクティビティ、アロマ・照明などの演出が用意されていたりして、関心が寄せられている。質のよい睡眠を目的とするスリープツーリズムも、今後さらに広がりを見せていくのではないだろうか。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】こちらはダブルベッド2台を設置するサウナツインルーム
ベースレイヤー(=アウトドア用の基礎的機能ウェア)という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能を備えている同ホテル。注目は、サウナとキングベッド1台をゆったりと設けた客室「サウナキングルーム」(〜2名。2名1泊で3万6900円〜 ※時期や予約サイトによって異なる)。ベッドには、スリープパフォーマンスを追求した「オリジナルコアラマットレス」を採用し、快適な寝心地を提供しているという。
室内で、ボタン式ロウリュを楽しめるサウナや、自分好みにカスタマイズできる水風呂、広々とした整いスペースを確認した記者も思わずテンションアップ！かなり大型の液晶テレビや3Dサラウンドのスピーカーも設置されており、「早くベッドに寝転びたい！」と、夜の休息タイムが待ち遠しくなった。
同ホテルの広報担当者は、「サウナ付きのお部屋は、自分の好きなタイミングで、好きな温度で、好きな分だけサウナを楽しめるのがポイント。整いスペースもあるので、ゆったりボ〜ッとしていただいて。スリープパフォーマンスを追求したコアラマットレスで、健やかに眠っていただきたいです」とアピール。
コアラジェイピー広報担当者は、「おすすめは、サウナを就寝の2〜3時間くらい前に楽しんでいただいて、深部体温が下がり始めて脳がリラックスモードに切り替わるくらいのタイミングで眠ること。よい眠りにつけるのではないかなと思います。初日効果と言って、ホテルの到着日など、新しい環境で眠る初日の夜は、脳が警戒モードになって睡眠の質が下がりがちなので…」と話す。
そしてホテル広報も、「『ホテルのマットレスって硬くて眠れない』といった声も上がりがちなのですが、当ホテルでは、そのようなことを感じずに“明日の活力”を得ていただければと…。“ただ寝るだけのビジネスホテル”ではなく、“体の中から整う、リラックスできる場所”を目指して施設をデザインしています」とのこと。「睡眠を大切に考えるスポーツの選手たちが宿泊した際にも、サウナやこだわりの寝具を使用された翌日、『よく眠れて本当によかった』という感想をいただいたんですよ」と胸を張る。
記者も思う存分サウナを楽しんだ後、このマットレスで実際にひと晩寝てみたら、体が沈み込み過ぎたり、逆に跳ね返してきたり、痛みを感じたりすることがなく、グッスリ眠ることができ、さらにスッキリ目覚められた。また、このマットレスは「低反発と高反発を組み合わせた独自開発のウレタンフォームを使用している」ということだが、体が緊張しやすく、マットレス難民だった記者にとっては救いとなるアイテムだと思えた。滞在者が快眠を得やすくするための工夫が施されたホテルで、“眠りに集中”できるスリープツーリズム、ぜひ皆さんにもおすすめしたい！
ホテルではほかに、オールデイダイニング「MAISON YWE(メゾン イー)」で、体を休めたい日にぴったりの料理を用意している。同広報は「体にいいもの、優しいもの、次の日まで胃がもたれないようなものを作っているんですよ。サウナを楽しんだあとに食べていただくのもおすすめです」とコメント。「睡眠をサポートすると言われているトリプトファンを摂れるような料理『ビーツとさつまいものポテトサラダ』や、『菰錦豚(コモキントン)と季節の台湾風酢豚』といったものを用意しているので、ぜひお試しいただきたいです」とのことだった。
なお、サウナや快眠をサポートする寝具、食事など、心身をリラックスさせるコンテンツを提供するベースレイヤーホテルは、2026年4月、福岡にも開業予定。睡眠環境を整えてくれる同所は、心のスイッチをオフにする滞在を叶えてくれる場所となっている。
ちなみにそのほかのホテルでも、睡眠解析サービスを活かしたスリープテックホテルといったものが登場していたり、リラクゼーション効果が高まるようにとヨガなどのアクティビティ、アロマ・照明などの演出が用意されていたりして、関心が寄せられている。質のよい睡眠を目的とするスリープツーリズムも、今後さらに広がりを見せていくのではないだろうか。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。