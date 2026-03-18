スシローでは2026年3月4日からパペットスンスンとのコラボ商品を発売中。大盛り上がりの中、本日3月18日(水)から新たに数種類が追加される。この記事では今日から発売されるコラボ商品を紹介する。【写真】コラボ限定クリアポーチ＆シール付き商品(680円〜)スシロー×パペットスンスンコラボ第2弾の商品コラボ期間をチェック■【680円〜】コラボ限定クリアポーチ&シール付き商品■パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ&