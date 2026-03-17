物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年3月19日(木)より「PINK FRIENDS」をテーマにした春のコレクションをスタートする。【写真】「セサミストリートマーケット」の春のコレクション「PINK FRIENDS」を見る「セサミストリートマーケット」の春コレクションは「PINK FRIENDS」がテーマ！■日本の春を象徴する桜色=ピンクがキーカ