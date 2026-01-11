『夜逃げ屋日記』51-1【漫画を読む】「私たちは被害者」と訴える加害者の母だが…!?宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)が描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を救出してきた実話をもとにした人気漫画だ。今回は、いじめをテーマにしたエピソードを紹介するとともに、現代特有の依頼事情について著者に話を聞いた。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。51-251-351-4■「