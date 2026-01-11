息子のいじめ動画が拡散して炎上…「昔はなかった」スマホ時代特有の「夜逃げ依頼者」が増加し続けるワケ【作者に聞く】
【漫画を読む】「私たちは被害者」と訴える加害者の母だが…!?
宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)が描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を救出してきた実話をもとにした人気漫画だ。今回は、いじめをテーマにしたエピソードを紹介するとともに、現代特有の依頼事情について著者に話を聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
■「私たちは被害者」いじめ加害者一家の依頼
ある日、母の佐藤リョウコさん(43歳)と息子のリョウタ君(17歳)から依頼が入る。リョウタ君によると、ネットの誹謗中傷が原因で、父と妹を含めた4人での夜逃げを希望しているという。しかし、社長がスマホで見せたのは、リョウタ君が集団で1人の少年に暴力を振るっている動画だった。
この動画の拡散により、佐藤さん一家は家に落書きをされたり石を投げられたりと、毎日嫌がらせを受けているという。しかし、社長は「うちは被害者を助ける会社だ」として、加害者の夜逃げを拒否する。リョウコさんは「私たち十分被害者でしょ？」と訴えるが、社長の意志が変わることはなかった。
宮野さんによると、こうしたネットトラブル絡みの相談は珍しくないという。 「社長によると、スマホの普及によりSNSが流行し始めたころから依頼はジワジワと増え続けているそうです。見られたくない動画の流出や炎上騒動など、昔は考えられなかったネット時代特有の依頼は、これからも増えていくのかもしれません」
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
