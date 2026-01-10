北海道中央バスは、札幌駅北口より運行する「定期観光バス」の2つの新コースを、2026年1月24日(土)より運行開始する。今回新たに登場するコースはどちらも、公共交通機関を使って1日で訪れるにはアクセスが難しい施設同士を結んでおり、冬の北海道観光を満喫できる内容となっている。【写真】ロイズカカオ＆チョコレートタウンと札幌もいわ山ロープウェイ・場外市場コース北海道中央バスの「定期観光ハ