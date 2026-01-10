北海道中央バスの定期観光バスに「ロイズ」の体験型施設が初登場！ 2つの新コースが1月24日より運行開始
北海道中央バスは、札幌駅北口より運行する「定期観光バス」の2つの新コースを、2026年1月24日(土)より運行開始する。今回新たに登場するコースはどちらも、公共交通機関を使って1日で訪れるにはアクセスが難しい施設同士を結んでおり、冬の北海道観光を満喫できる内容となっている。
【写真】ロイズカカオ＆チョコレートタウンと札幌もいわ山ロープウェイ・場外市場コース
■【新コース(1)】ロイズカカオ＆チョコレートタウンと札幌もいわ山ロープウェイ・場外市場コース
運行期間：2026年1月24日(土)〜3月31日(火)
所要時間：約7時間(9時20分札幌駅発〜16時18分ごろ札幌駅着)
料金：大人6900円、小人3500円※札幌もいわ山ロープウェイ代金を含む
乗車定員：45人
申込方法：北海道中央バス 定期観光バス公式サイトまたは電話(0570-200-600／中央バス札幌ターミナル)
■【コースの見どころやポイント】
北海道を代表するチョコレートブランド「ロイズ」。その製造工場に併設する体験型施設が「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」だ。1階の無料エリアではチョコレートの製造工程が見学できるほか、入場料別途の見学コースではカカオ豆がチョコレートになるまでを遊びながら学んだり、オリジナルチョコレート作りなども可能(体験料別途)。工場直売店では、ここでしか買えない限定商品やスイーツも購入できる。
続いては約20キロメートル離れた「札幌中央卸売市場場外市場」へ直行し、札幌の車窓風景を楽しむとともに自由見学＆昼食タイム。北海道の新鮮な海の幸を堪能できる。
旅の締めくくりは、「もいわ山ロープウェイ」で札幌の街を一望。グルメと絶景が楽しめる、北海道の魅力を凝縮したコースだ。
■【新コース(2)】滝野スノーワールドと雪のモアイ像＆羊ヶ丘コース
運行期間：2026年1月24日(土)〜3月15日(日)
所要時間：約7時間(9時10分札幌駅発〜16時13分ごろ札幌駅着)
料金：大人5700円、中学生5300円、小人2800円※さっぽろ羊ヶ丘展望台の入園料を含む
乗車定員：45人
申込方法：北海道中央バス 定期観光バス公式サイトまたは電話(0570-200-600／中央バス札幌ターミナル)
■【コースの見どころやポイント】
札幌市郊外の「滝野スノーワールド」と「真駒内滝野霊園」、そして「さっぽろ羊ヶ丘展望台」を巡り、冬のアクティビティと観光名所を満喫することができる。
滝野スノーワールドでは、真っ白な雪原でのスノーチューブや歩くスキー、スノーシューなど雪遊びを満喫。一番人気のチューブすべりでは約200メートルを一気に滑り降りることができ、子どもから大人まで大歓声が響く。
近年国内外で評判の真駒内滝野霊園では、園内に立ち並ぶ「モアイ像」や神秘的な雰囲気を放つ「頭大仏(拝観料は別途有料)」を鑑賞。
最後はさっぽろ羊ヶ丘展望台で冬の澄んだ空気のなか、真っ白な大地が広がる光景と札幌の街並みを観賞。クラーク博士と一緒のポーズで写真を撮り、冬の札幌の思い出を残そう。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
どちらも道外の方やインバウンドの方にお手軽に札幌観光を楽しんでもらうべくコースを造成しました。「ロイズコース」ではロイズの体験型見学施設を中心にぐるりと札幌近郊を巡れます。「滝野コース」は、冬ならではのアクティビティや風景を気軽に楽しんでいただける半日コースです。
ーー今回の企画のイチオシは？
「ロイズコース」は、やはりロイズカカオ＆チョコレートタウンです。ロイズが取り組むカカオ栽培やカカオの歴史、製造工程を展示や体験を通して、楽しみながら学べます。工場直売店の限定商品も要チェックです。「滝野コース」では約200メートルのチューブ滑りや多彩なアクティビティを楽しんだあと、雪の中のモアイ像と頭大仏が鑑賞できます。冬ならではの風景やレジャースポットを思い切り満喫できます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
乗り換えなし、かつ雪道の運転の心配もないため、高い車窓から景色をゆったり眺めながら楽に札幌郊外の観光地を巡ることができます。安全・安心な北海道中央バスの定期観光バスで観光をご満喫ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
