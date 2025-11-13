自販機で水を買ったら猫が出てきた【漫画】本編を読むいつの頃からか、猫の特徴を表す言葉として使われるようになったフレーズ「猫は液体」。その体のやわらかさでどんなところにも滑り込む姿はまさしく液体のようだが、文字通り「液体の猫」が存在したら――!?林場琉賀(@hayashiba8848)さんの創作漫画「自販機で水を買ったら猫が出てきた話」は、女の子が自動販売機でペットボトルを買ったら、その中身が液体状の猫だったというと