こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイクの土台となるベースメイクは、とても大切ですが、苦手と感じている人も多いのでは？今回はメイク苦手さんこそやってみてほしい、垢抜けるベースメイクの基本をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?スキンケアは早めに済ませておく垢抜けベースメイクに大事な朝のスキンケア。しっかり水分と油分のバランスを1：1の割合になるようにケアすることが大事