¥á¥¤¥¯¶ì¼ê¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯ÆþÌç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Á¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯ÊÔ¡Á
¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯
¹¤È´¤±¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ËÂç»ö¤ÊÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò1¡§1¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ©¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÎÀ®Ê¬¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¼è¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»È©¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²½¾Ñ²¼ÃÏ
Æ±¤¸¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤ä»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥«¥ê¤ä¤¹¤¤Êý¤ÏÌýÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤ÏÊÝ¼¾½Å»ë¤Î¤â¤Î¡¢È©¤Î¥¥á¤Î¹Ó¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤·¤Î¤â¤Î¡¢È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ò¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤È©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼ÃÏ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¸ú²Ì¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Î½çÈÖ¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÏÈ©¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ©¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥ÈÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¤Î¥Ç¡¼¥±¥¢¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×SP¡Üaa¤Ç¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ïº¸¤«¤é¡¢
¥ß¥Á¥³¥é¥¤¥Õ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Ù¡¼¥¹UV¥°¥í¥¦
¥É¥¯¥¿¡¼G¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Í¥¤¥ë ¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à
¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¤Î¥Ç¡¼¥±¥¢¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
¥À¥ë¥Ð¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¥Õ¥ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥µ¥ó¥¯¥ê¡¼¥à
¤Ç¤¹¡£
£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶ÑÅù¤ËÅÉ¤é¤Ê¤¤
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Ë¶ÑÅù¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´é¤¬¤Î¤Ã¤Ú¤êÊ¿Ã³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´é¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤Î¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´é¤ÎÃæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÌÓ·ê¤Ê¤É¤ò¾å¼ê¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤Ï¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤ò½Ð¤·²á¤®¤º¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥è¥ì¤ä¤¹¤¤É¡¡¢³Û¡¢¸ý¼þ¤ê¤Ï»Ø¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾è¤»¤ëÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤È¥è¥ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢VDL¤Î¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¤¥ó ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò³èÍÑ
Ç»¤¤¤á¤Î¥·¥ß¤ä¥Ë¥¥ÓÀ×¤ÎÀÖ¤ß¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤À¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤º¡¢ÌµÍý¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¸üÅÉ¤ê´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Ê¤¯È©¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¤ä¥¯¥Þ¤Ï°Å¤á¤ÎÈ©¿§¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢È©¤Ë¹ç¤¦¿§¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤ß¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¥¥ì¥¤¤Ë±£¤»¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢MAC¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹£²£´¥ë¥ß¥Ê¥¹¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢NARS¤Î¥½¥Õ¥È¥Þ¥Ã¥È¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÈ©¤Î¥Æ¥«¥ê¤äÆÌ±ú¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å
¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ê¤É¤Ç»Å¾å¤²¤¿È©¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤È¡¢¥è¥ì¤òËÉ»ß¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ©¤Î¥Æ¥«¥ê¤äÆÌ±ú¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Î¤»¤¹¤®¤ë¤È´¥Áç¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥·¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Î¤»¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÊ´¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý¤Ï¥Ñ¥Õ¤Ç¤Î¤»¤ë¤ÈÈ©¤Î¼Á´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥ëÌµ¤·¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¤ªÇº¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£