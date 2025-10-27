「彼のことばかり考えてしまう」「LINEの既読がつかないだけで不安になる」といった感じで、“恋が生活の中心”になっていませんか？気づけばメンタルが振り回されている恋。それは「好き」という感情が、いつの間にか“依存”に変わっているサインです。そこで今回は、そんなメンヘラ恋愛から抜け出すための３ステップを紹介します。“愛されたい”より“安心していたい”を優先する彼に好かれようと無理して合わせていませんか？