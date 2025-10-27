「好き」が暴走する前に。メンヘラ恋愛から抜け出すための３ステップ
「彼のことばかり考えてしまう」「LINEの既読がつかないだけで不安になる」といった感じで、“恋が生活の中心”になっていませんか？気づけばメンタルが振り回されている恋。それは「好き」という感情が、いつの間にか“依存”に変わっているサインです。そこで今回は、そんなメンヘラ恋愛から抜け出すための３ステップを紹介します。
“愛されたい”より“安心していたい”を優先する
彼に好かれようと無理して合わせていませんか？好きな人に尽くすのは悪いことではありませんが、「嫌われたくない」気持ちが強くなりすぎると彼に主導権を握られ、恋愛が不安定になります。まずは「愛されたい」よりも「安心していたい」という軸を持つこと。心の安定が戻れば、もっと自然体に恋ができるようになります。
“スマホの行動”で愛情を測らない
「まだ返信こない…」「ストーリーは更新してるのに…」など、“スマホの行動”は恋愛不安を増幅させてしまうもの。でも、返信の早さ＝愛情の深さではありません。連絡が少なくても、ちゃんと会いに来てくれるなら、彼の本気度は高いのです。スマホの行動ではなく“リアルな行動”で愛を判断する視点を持ちましょう。
“不安を言えない関係”から抜け出す
メンヘラ恋愛の多くは、「不安を隠す恋」から始まります。「重いと思われたくない」と気持ちを飲み込むうちに、心はどんどん疲弊。理想的な恋愛の形は、不安も弱音も言える関係です。「こうしてくれると嬉しい」と素直に伝えることが、こじらせ脱出の第一歩です。
恋愛は、あなたを幸せにするためのもの。「好き」が苦しさに変わったら、一度立ち止まって。自分の心を大切にすることこそ、メンヘラ恋愛を終わらせる近道ですよ。
🌼意外とマイナス評価に。男性からモテない原因となる「言動」