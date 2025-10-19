今年のクリスマスは、カフェコムサが贈る“フルーツの魔法”でとびきり華やかに♡2025年10月17日(金)から予約受付がスタートする限定ケーキは、国産いちご「あまおう」や「とちあいか」など、旬の果実を贅沢に使用。パティシエが当日の朝に一つひとつ丁寧に仕上げることで、果実の瑞々しさと美しさを最大限に引き出しています。見た目も味わいも特別な、心ときめくラインアップです。 国産いちごが主役