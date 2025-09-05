ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」から、新しいチルドデザート「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」が登場します。しっとりケーキとコク深いチョコクリームを贅沢にサンドし、パリッとしたチョコレートでコーティング。クリームは従来比350％(※1)で、ご褒美にぴったりの濃厚な味わいです。さらに今回は、フランス生まれの人気キャラクター「リサとガスパ&