えりなどで得られるきちんと感に、素肌を効かせることで高まる脱力感。「カジュアルよりちょっと上」の装いをめざすなら、大人っぽさと気楽さをあわせもつ「くだけたシャツ」もTシャツと並ぶレパートリーの１つとして迎えたい。ほのかに透ける「シアーな白黒」見た目は引き締めつつ、発色が弱まることで穏やかな印象も得られる透け素材。透明感が増し、白と黒が季節に見合った涼しげな雰囲気へ好転。ハンサムからセンシュアルに変