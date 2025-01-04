「弾むようなモチ肌が続く」ファンデの名品乾燥しない陶器のような潤い肌、おまけに凹凸も肌色も毛穴もスッと消える。ひび割れや粉ふき、乾燥肌の人はもちろん、乾燥・小じわが気になる季節に備えたい「納得の理由」がある名品をご紹介。ツヤと潤いが1日中続くザ ファンデーション リフトグロウ 006 30mL SPF20・PA＋＋（全11色） 6,600円／アディクション ビューティ「メイク直後の立体的なツヤのある仕上がりは言うまでもあり