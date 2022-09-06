「結婚したい」と思っている女性は少なくないと思いますが、交際するのと結婚するのとでは全然違います。そのため、「好きだから」という理由で結婚を考えてしまわないよう注意すべき。そこで今回は、好きだけで結婚してしまうリスクについて紹介します。｜経済観念結婚生活となれば、お互いの収入や貯蓄を共有することがほとんどだと思います。そうなると、単なる浪費は家庭崩壊の可能性があるわけです。もし男性の経済観念が自分