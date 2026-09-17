娘の友だちは放置子だった…!?


【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む

ご近所トラブルや子育ての悩み、PTAにまつわる出来事など、誰の日常にも起こり得る身近な体験談を漫画化し、SNSで大きな反響を呼んでいるエェコ(@nakiri_aik)さん。

読者から「自分の知り合いの話かと思った」「共感と恐怖で胸が痛む」といった声が寄せられるエェコさんの作品の中から、今回はママ友の実体験をもとに描かれた『娘の友だちは放置子？』をご紹介する。

物語の始まりとなった衝撃の夜の出来事や、作品に込められた思いについてエェコさんに話を伺った。

■金曜の夜、ご褒美アイスを買いに行く途中で目撃した異変







物語は、ある金曜日の夜に始まる。

1週間頑張ったご褒美として、娘のチヨちゃんとアイスを買いに出かけようとしていた主人公。親子で過ごす大切な時間になるはずだったが、夜の住宅街で裸足のまま走る女の子・キミちゃんを目撃してしまう。

当初は「運動会の練習かな？」程度にしか思っていなかった主人公だったが、娘が「裸足だよ」と気づいたことで事態の異常さにハッとさせられたという。

エェコさんは「もし娘さんが裸足であることに気づかなかったら……と思うとゾッとするとママ友が振り返っていました。放置子という言葉は知っていましたが、自分の身近で起きている問題だと聞いたときは本当に驚きました」と語る。

■身近に潜む「放置子」問題と、地域社会で見守る大切さ

一見すると普通の日常の陰で、静かに進行していた放置子問題。今回のエピソードを皮切りに、かつてのキミちゃんとチヨちゃんの関係性や、なぜ彼女が夜に裸足で飛び出すことになったのか、その真相が徐々に明かされていく。

子どものSOSは、大人が思っている以上にさりげなく、そして見落とされやすい。作品を通して描かれる現実のリアルさは、私たちに「地域で子どもを守ること」の意味を深く問いかけている。

ウォーカープラスでは、本作をエェコさんの解説とともに全12回でお届けする。どきどきの展開から目が離せない。

取材協力：エェコ(@nakiri_aik)

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(こども家庭庁ホームページ児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)

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