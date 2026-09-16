「コンビニより安いのに大きい！」おむすび権米衛が人気のワケ。130gの塩むすびが130円
食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。
おにぎり専門店って、おいしいけど高い。そのイメージを覆すお店が注目されています。それは、「おむすび権米衛」。国内に51店舗、海外に5店舗を展開するおにぎり専門店で、テレビでも特集が組まれるほど、大注目されています。
これは実際に店舗に行ってみれば、納得。お客がひっきりなしにおにぎりを買っていく光景を見ることができるでしょう。
物価高の今、毎日の食事を少しでも安くやりくりしたいと願う人々は多いはず。多くの心をつかむようなおにぎりとは、いったいどのようなものなのでしょうか？ そこで今回は、“安さ”をキーワードに、おむすび権米衛の魅力をご紹介していきたいと思います。
◆①塩むすびがコンビニよりも安い
もっともシンプルなおにぎりと言えば、「塩むすび」。コンビニの価格をチェックしてみると、セブンイレブン145円、ファミリーマート149円、ローソン149円（すべて2026年9月時点の価格）。権米衛では130円となっており、コンビニよりも安く提供されていることに驚かされます。
しかも重量は130gで、コンビニ（110g）の約1.2倍。なぜこんなことが可能なのでしょうか？
答えは、契約農家と直取引きを行うことでコスト削減を実現しているから。しかも「再生産可能価格」という市場価格よりも高値で購入するため、農家との信頼関係を構築したビジネスモデルが成立しています。
つまり、農家から直送される精米したての新鮮な米を使って作られるおにぎりは、本当に安くて、本当にうまいのです。
◆②玄米おむすびが白米と同価格
次に驚くべきは、健康米の代名詞である玄米おむすびが白米と同価格であること。シンプルな玄米おむすびは塩むすびと同じ130円、北海道産昆布は180円、ツナは200円。
なんと、白米バージョンと同じ価格設定になっているのです。流通量などを考えると、玄米を使ったおむすびは価格が上がりがち。しかしながら権米衛では白米と同価格にして、両者のおいしさを平等に提案しているのです。
栄養ばかりにこだわらず、白米と玄米をその日の気分で無理なく選べる商品づくり、価格設定には脱帽するものがあります。
◆③270円で満足。おにぎり＆コロッケ
ちょっと小腹が空いたときに何か買おうとすると、ワンコイン（500円）を超えてしまうのが当たり前の時代。しかしながら権米衛では、“300円以内”でその願望をかなえることができます。
おにぎり専門店って、おいしいけど高い。そのイメージを覆すお店が注目されています。それは、「おむすび権米衛」。国内に51店舗、海外に5店舗を展開するおにぎり専門店で、テレビでも特集が組まれるほど、大注目されています。
物価高の今、毎日の食事を少しでも安くやりくりしたいと願う人々は多いはず。多くの心をつかむようなおにぎりとは、いったいどのようなものなのでしょうか？ そこで今回は、“安さ”をキーワードに、おむすび権米衛の魅力をご紹介していきたいと思います。
◆①塩むすびがコンビニよりも安い
もっともシンプルなおにぎりと言えば、「塩むすび」。コンビニの価格をチェックしてみると、セブンイレブン145円、ファミリーマート149円、ローソン149円（すべて2026年9月時点の価格）。権米衛では130円となっており、コンビニよりも安く提供されていることに驚かされます。
しかも重量は130gで、コンビニ（110g）の約1.2倍。なぜこんなことが可能なのでしょうか？
答えは、契約農家と直取引きを行うことでコスト削減を実現しているから。しかも「再生産可能価格」という市場価格よりも高値で購入するため、農家との信頼関係を構築したビジネスモデルが成立しています。
つまり、農家から直送される精米したての新鮮な米を使って作られるおにぎりは、本当に安くて、本当にうまいのです。
◆②玄米おむすびが白米と同価格
次に驚くべきは、健康米の代名詞である玄米おむすびが白米と同価格であること。シンプルな玄米おむすびは塩むすびと同じ130円、北海道産昆布は180円、ツナは200円。
なんと、白米バージョンと同じ価格設定になっているのです。流通量などを考えると、玄米を使ったおむすびは価格が上がりがち。しかしながら権米衛では白米と同価格にして、両者のおいしさを平等に提案しているのです。
栄養ばかりにこだわらず、白米と玄米をその日の気分で無理なく選べる商品づくり、価格設定には脱帽するものがあります。
◆③270円で満足。おにぎり＆コロッケ
ちょっと小腹が空いたときに何か買おうとすると、ワンコイン（500円）を超えてしまうのが当たり前の時代。しかしながら権米衛では、“300円以内”でその願望をかなえることができます。