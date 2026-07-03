フルーツ×ティー×ミルクが溶け合う!スターバックスの新作ペットボトル飲料が発売♪

2026年6月16日（火）より”スターバックス®FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット”と”スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ”の新作ペットボトル飲料が新登場！フルーツ、ティー、ミルクが合わさった、夏にぴったりのドリンクは全国のセブン-イレブン限定にて販売されています。

スターバックス® FRUITY CHEERS™は”Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。”をコンセプトにした新シリーズのペットボトル飲料。

甘いフルーツと爽やかなティー、ミルクのコクを組み合わせたドリンクです♪

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パッケージは…

FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモットにはいちごやぶどう、FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツにはマンゴーやパッションフルーツなどのトロピカルフルーツのイラストが鮮やかに描かれています。

ミルクのまろやかさを表現している色合いで、手に取るだけで明るい気持ちになれるデザインになっています♪

FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット

ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味と、ベルガモットの豊かな香り、ミルクのまろやかさが合わさっています。

ティーは上品な香りのジャスミンティーを合わせているんだとか。上品な甘みがあり、ベリーの華やかさやティーの爽やかな風味をミルクが包み込んでくれるドリンクです!

FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ

甘いマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香りに、まろやかなミルクとブラックティーが合わさっています。

ストロベリーベリーベルガモットより、ティーの風味は優しめでトロピカルでフルーティーな味わいをしっかり感じ、まるで南国にいるような気分になりました♪

スターバックス®FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット

・発売日:2026年6月16日(火)

・発売エリア:全国のセブン‐イレブン

・希望小売価格：210円（税別）

・賞味期限:10カ月

・内容量:500ml

スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ

・発売日:2026年6月16日(火)

・発売エリア:全国のセブン‐イレブン

・希望小売価格：210円（税別）

・賞味期限:8カ月

・内容量:500ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。