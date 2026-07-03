フルーツ×ティー×ミルクが溶け合う!スターバックスの新作ペットボトル飲料が発売♪
2026年6月16日（火）より”スターバックス®FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット”と”スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ”の新作ペットボトル飲料が新登場！フルーツ、ティー、ミルクが合わさった、夏にぴったりのドリンクは全国のセブン-イレブン限定にて販売されています。
セブン-イレブン限定!
スターバックス® FRUITY CHEERS™は”Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。”をコンセプトにした新シリーズのペットボトル飲料。
甘いフルーツと爽やかなティー、ミルクのコクを組み合わせたドリンクです♪
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パッケージは…
FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモットにはいちごやぶどう、FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツにはマンゴーやパッションフルーツなどのトロピカルフルーツのイラストが鮮やかに描かれています。
ミルクのまろやかさを表現している色合いで、手に取るだけで明るい気持ちになれるデザインになっています♪
FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット
ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味と、ベルガモットの豊かな香り、ミルクのまろやかさが合わさっています。
ティーは上品な香りのジャスミンティーを合わせているんだとか。上品な甘みがあり、ベリーの華やかさやティーの爽やかな風味をミルクが包み込んでくれるドリンクです!
FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ
甘いマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香りに、まろやかなミルクとブラックティーが合わさっています。
ストロベリーベリーベルガモットより、ティーの風味は優しめでトロピカルでフルーティーな味わいをしっかり感じ、まるで南国にいるような気分になりました♪
スターバックス®FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット
・発売日:2026年6月16日(火)
・発売エリア:全国のセブン‐イレブン
・希望小売価格：210円（税別）
・賞味期限:10カ月
・内容量:500ml
スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ
・発売日:2026年6月16日(火)
・発売エリア:全国のセブン‐イレブン
・希望小売価格：210円（税別）
・賞味期限:8カ月
・内容量:500ml
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。