【入場無料】24時間ぶっ通しのeスポーツフェス「GAMING YOUNIGHT 24h」が東京・西台でいよいよ開催！世界的人気ゲームの熱狂をリアルで体感しよう
会場内のカフェエリアを利用して休憩したり、途中退出・再入場も可能
2026年6月27日(土)から28日(日)にかけて、東京・板橋区の「eスポフィールド」にて、24時間ノンストップのオフラインeスポーツイベント「GAMING YOUNIGHT 24h 〜眠っている場合じゃない〜」が開催される。
「PCゲームをやったことないひと、League of LegendsやVALORANT聞いたことあるけれど、触ったことない人たちに遊んでもらいたい」という熱い気持ちから生まれた本イベントはなんと入場無料で、1日丸ごとゲームの祭典を遊び尽くすことができる。今回は、開催が目前に迫ったこの大注目イベントの見どころを徹底解説する。
「GAMING YOUNIGHT 24h」の最大の魅力は、なんと言っても「24時間ぶっ通し」という圧倒的な非日常感だ。27日(土)の15時にスタートし、翌28日(日)の15時まで、怒涛のオールナイト開催が幕を開ける。
普段は画面越しに一緒にプレイしているお馴染みの仲間とリアルで集まるのはもちろん、会場で新しいゲーム仲間と出会うチャンスも満載。プロもアマチュアもフラットに混ざり合い、同じ空間で勝利に歓喜し、悔しさを分かち合う、オフラインイベントならではの“一生モノの絆”が生まれる特別な空間となっている。もちろん、新規層、初めての人も大歓迎！アカウントの作成からサポートしてもらえるぞ
■世界が熱狂する「League of Legends」や「VALORANT」を体感！初心者やコスプレイヤーも主役
イベントのメインタイトルには、世界中で爆発的な人気を誇るeスポーツ競技がラインナップされている。
「League of Legends」
月間アクティブプレイヤー数が1億人を超えるとも言われる、世界最大規模のPCゲーム。5人1組のチームで相手の拠点を攻略する、チェスや将棋のような深い戦略性とチームワークが魅力だ。
「VALORANT」
日本でもプロリーグの大会配信が数万人規模で視聴されるなど、若年層を中心に大ヒット中の5対5タクティカルシューター。キャラクター固有の特殊能力「スキル」と、一瞬で勝負が決まる銃撃戦が融合したスタイリッシュな競技性が特徴である。
会場では、これら大人気タイトルの真剣勝負が繰り広げられるほか、格闘ゲームの最新作「2XKO」の展開や、初心者でも気軽に参加できるミニゲーム企画も多数用意されている。さらに、イベントはお祭り騒ぎの「フェス空間」！お気に入りのキャラクターのコスプレでの参戦も大歓迎されている。会場には更衣室も完備されているため、プレイヤーとしてだけでなく、コスプレイヤーとしてもイベントを華やかに盛り上げ、主役になることが可能だ。
■参加費はなんと無料！身分証を忘れずに
これだけ充実した24時間ゲームフェスでありながら、入場料は無料というから驚きだ。ただし、快適で安全なイベント運営のため、いくつか注意点がある。まず、来場者は公式サイト内の専用フォームから事前の「来場者登録」をしておくとスムーズだ。
また、24時間のオールナイト開催に伴い、入場時にはすべての人を対象に年齢確認が実施される。当日は顔写真付きの身分証明書を必ず持参しよう(※未成年者の深夜時間帯の滞在・入場については、東京都青少年の健全な育成に関する条例等に従いお断りしています)。
会場内のカフェエリアを利用して休憩したり、途中退出・再入場も可能なので、自身の体力に合わせてマイペースに楽しめる。なお、会場内への飲食物の持ち込みは原則禁止(水のみ持ち込み可)となっているため注意が必要だ。
画面越しでは味わえないあの熱気、あの興奮を、6月27日(土)・28日(日)は東京・西台で直接肌で感じてみてはいかがだろうか。「眠っている場合じゃない」最高の1日を、ぜひ会場で体感しよう！
【イベントおでかけデータ】
◇イベント名：GAMING YOUNIGHT 24h 〜眠っている場合じゃない〜
◇開催日時：2026年6月27日(土)15時〜6月28日(日)15時
◇会場：eスポフィールド(eスポーツカフェ)
◇住所：東京都板橋区高島平1丁目79-3 トミコシ会館 2階 アクセス 都営三田線「西台駅」から徒歩1分 入場料：無料
持ち物：年齢が確認できる顔写真付き身分証明書(全員必須)
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