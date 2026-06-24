【デイリーヤマザキ】サンドイッチ＆焼そば増量中！6月23日開始のお得企画まとめ。
デイリーヤマザキは2026年6月23日から、商品の値引きや増量フェアなどのお得なキャンペーンを実施しています。
スイーツが値引きに【スイーツ20円引き】
6月23日から29日までの期間、対象のスイーツを20円引きで購入できます。
対象商品は以下の通り。
●ザクザククッキー＆クリームクレープ（パリッと食感）
●俺が食べたいバナナクレープ（ミルク＆チョコ）
●ブリュレ風プリンタルト
●クリーム×コーヒーゼリー（ブラジル産コーヒー）
●渋皮栗のモンブラン
●パキパキとしたティラミス
6月23日から29日までの期間、ヤマザキベストセレクション「具たっぷりたまごとハムのサンド」が1層増量しています。
また、6月23日から7月6日までの期間、わかば食品「ボリューム3点盛」の焼そばが50％増量しています。【明星食品のカップ麺まとめ買いで100円引き】
6月23日から7月6日までの期間、対象の明星食品を2個一緒に購入すると合計金額から100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●ぶぶか 油そば
●築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば
●一平ちゃん 大盛 夜店の焼そば
●一平ちゃん 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味
6月23日から7月6日までの期間、対象の日清カップヌードルシリーズを2個一緒に購入すると合計金額から70円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●カップヌードル
●カレー
●シーフード
●チリトマト
●味噌
●欧風チーズカレー
●担担
●辛麺
●魚豚
●トムヤムクン
※画像は公式サイト・公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ