【デイリーヤマザキ】サンドイッチ＆焼そば増量中！6月23日開始のお得企画まとめ。

デイリーヤマザキは2026年6月23日から、商品の値引きや増量フェアなどのお得なキャンペーンを実施しています。

スイーツが値引きに

【スイーツ20円引き】

6月23日から29日までの期間、対象のスイーツを20円引きで購入できます。

対象商品は以下の通り。

●ザクザククッキー＆クリームクレープ（パリッと食感）

●俺が食べたいバナナクレープ（ミルク＆チョコ）

●ブリュレ風プリンタルト

●クリーム×コーヒーゼリー（ブラジル産コーヒー）

●渋皮栗のモンブラン

●パキパキとしたティラミス

【サービスフェア】

6月23日から29日までの期間、ヤマザキベストセレクション「具たっぷりたまごとハムのサンド」が1層増量しています。

また、6月23日から7月6日までの期間、わかば食品「ボリューム3点盛」の焼そばが50％増量しています。

【明星食品のカップ麺まとめ買いで100円引き】

6月23日から7月6日までの期間、対象の明星食品を2個一緒に購入すると合計金額から100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ぶぶか 油そば

●築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば

●一平ちゃん 大盛 夜店の焼そば

●一平ちゃん 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味

【カップヌードルまとめ買いで70円引き】

6月23日から7月6日までの期間、対象の日清カップヌードルシリーズを2個一緒に購入すると合計金額から70円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カレー

●シーフード

●チリトマト

●味噌

●欧風チーズカレー

●担担

●辛麺

●魚豚

●トムヤムクン

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ